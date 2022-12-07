الولايات المتحدة: الحزب الديمقراطي يؤكد أغلبيته في مجلس الشيوخ بمقعد إضافي

الانتخابات النصفية الأمريكية

السناتور الديمقراطي رافائيل وارنوك خلال تجمع انتخابي في أتلانتا بولاية جورجيا الأمريكية، 6 كانون الأول/ديسمبر 2022.

حقق الحزب الديمقراطي فوزا مهما بتمكن السناتور رافائيل وارنوك من الاحتفاظ بمقعده في مجلس الشيوخ، معززا الأغلبية الضئيلة لحزب الرئيس الأمريكي. وسيمنح هذا الفوز لبايدن قدرا أكبر من التأثير في اللجان البرلمانية الأساسية. وبذلك يسدل الستار على الانتخابات النصفية التي منحت أغلبية بسيطة في مجلس النواب للجمهوريين، ولكنها خالفت التوقعات، فكانت نتائج الديمقراطيين أفضل بكثير مما كان مرتقبا، باحتفاظهم بالأغلبية في مجلس الشيوخ.

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أشارت تقديرات شبكات تلفزة أمريكية إلى أن حزب الرئيس الأمريكي جو بايدن فاز بمقعد إضافي في مجلس الشيوخ الثلاثاء بعدما تمكن السناتور الديمقراطي رافائيل وارنوك من الاحتفاظ بمقعده عن ولاية جورجيا.

وانتصر السناتور المنتهية ولايته على المرشح الجمهوري هيرشل ووكر المدعوم من الرئيس السابق دونالد ترامب.

وكان المرشحان قد تواجها في انتخابات منتصف الولاية التي جرت في تشرين الثاني/نوفمبر، لكن أيا منهما لم يتمكن من حسم النتيجة من الدورة الأولى فكانت هذه الدورة الثانية بينهما.

وتسدل هذه الانتخابات الستار على انتخابات منتصف الولاية الرئاسية.

ويعزز هذا الفوز الأغلبية الضئيلة للغاية التي يتمتع بها الديمقراطيون في مجلس الشيوخ، مما سيسمح للرئيس بقدر أكبر من التأثير في اللجان البرلمانية الأساسية.

كذلك فإن هذا الفوز سيحد بشكل كبير من تأثير سناتور ديمقراطي معتدل عمل على إحباط العديد من المشاريع الكبرى لإدارة بايدن.

لكن هذا الفوز لا يغير ميزان القوى في الكونغرس إذ تمكن الديمقراطيون من الحفاظ على أغلبيتهم في مجلس الشيوخ والتي خسروها في مجلس النواب لمصلحة الجمهوريين الذين كانوا مع ذلك يأملون بتحقيق فوز أكبر بكثير من ذلك الذي حققوه في النهاية.

وولاية جورجيا المحسوبة تاريخيا للجمهوريين، فاجأت أمريكا بتفضيلها جو بايدن على دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية في 2020 قبل أن تنتخب ديمقراطيين عضوين في مجلس الشيوخ بعد ذلك بشهرين.

فرانس24/ أ ف ب

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