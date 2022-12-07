برلمان بيرو يعزل الرئيس كاستيو بعد محاولته حله وواشنطن تصف الخطوة بـ"التصحيحية"

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صادق برلمان بيرو الأربعاء على عزل الرئيس اليساري بيدرو كاستيو بتهمة "العجز الأخلاقي" وأقاله متجاهلا قراره بحل هذه الهيئة التشريعية قبل ساعات، فيما وصفته واشنطن بـ"الرئيس السابق". وبعد ساعات، أدت السياسية دينا بولوارتي اليمين الدستورية لتولي منصب الرئيس الموقت. وواجه الرئيس كاستيو، أستاذ المدرسة السابق، السلطة بشكل غير متوقع من النخبة السياسية التقليدية في بيرو، أزمات متواصلة مع تعديلات حكومية متكررة وتحقيقات بالفساد واحتجاجات منذ انتخابه في تموز/يوليو الماضي.

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قرر برلمان بيرو الأربعاء عزل الرئيس اليساري بيدرو كاستيو بتهمة "العجز الأخلاقي" وأقاله متجاهلا قراره بحل هذه الهيئة التشريعية قبل ساعات.

وأدت السياسية دينا بولوارتي اليمين الدستورية لتولي منصب الرئيس الموقت بعد ساعات من عزل كاستيو.

وسارعت الولايات المتحدة للإعلان أنها لم تعد تعتبر بيدرو كاستيو رئيسا للبيرو. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس للصحافيين "ما فهمته هو أنه بالنظر إلى ما قام به البرلمان فهو الآن الرئيس السابق كاستيو"، مضيفا أن المشرعين اتخذوا "إجراءات تصحيحية" تماشيا مع القواعد الديمقراطية.

وأعلن كاستيو الذي واجه ثالث محاولة لعزله خلال 18 شهرا في السلطة، في خطاب متلفز للامة أنه حل البرلمان وسيحكم عبر مرسوم، في ما اعتبر بمثابة انقلاب.

واجه الرئيس الذي كان أستاذ مدرسة وتولى السلطة بشكل غير متوقع من النخبة السياسية التقليدية في بيرو، أزمات متواصلة مع تعديلات حكومية متكررة وتحقيقات بالفساد واحتجاجات منذ انتخابه في تموز/يوليو الماضي.

وقال الرئيس البالغ من العمر 53 عاما "هذا الوضع الذي لا يحتمل لا يمكن أن يستمر" معلنا أنه "يحل البرلمان موقتا وينصب حكومة طوارئ استثنائية".

وأضاف أنه سيدعو إلى جلسة لبرلمان جديد "في أسرع وقت ممكن لصياغة دستور جديد خلال فترة لا تتجاوز تسعة أشهر".

وأوضح أنه إلى حين تشكيل برلمان جديد ستحكم البلاد "عبر مرسوم" وسيتم فرض حظر تجول بين الساعة العاشرة مساء والرابعة صباحا.

لكن النواب اجتمعوا لمناقشة مذكرة العزل ووافقوا عليها بغالبية 101 صوت من أصل 130 في جلسة بثها التلفزيون بشكل مباشر.

خلافات مع البرلمان

وكان رئيس البرلمان خوسيه وليامز زاباتا دعا إلى عزل كاستيو "بسبب العجز الأخلاقي" بعدما حاول الرئيس "حل البرلمان ووقف مهامه في خطوة غير دستورية".

وكان البرلمان الذي تهيمن عليه المعارضة التي تشغل 80 مقعدا، بحاجة إلى 87 صوتا لتمرير المذكرة.

وأصبح كاستيو ثالث رئيس منذ 2018 يتم عزله بموجب بند "العجز الاخلاقي" الوارد في الدستور.

وفي وقت سابق، حضت واشنطن الرئيس البيروفي على العودة عن قراره حل البرلمان وهو إجراء نددت به نائبته دينا بولوارتي معتبرة أنه يشكل "انقلابا".

وكتبت السفيرة الأمريكية في ليما ليزا كينا أن "الولايات المتحدة تحض بقوة الرئيس (بيدرو) كاستيو على العودة عن محاولته حل البرلمان وإفساح المجال للمؤسسات الديمقراطية للعمل بموجب الدستور".

وكان كاستيو في صراع سلطة مع البرلمان منذ أن رفع المدعي العام شكوى يتهم فيه كاستيو بترؤس منظمة إجرامية تشمل عائلته وحلفاءه وتقوم بمنح عقود عامة مقابل المال.

ويواجه كاستيو تحقيقا في ست قضايا فساد بما يشمل اتهامات ضد عائلته وأوساطه السياسية لكن لم يكن من الممكن محاكمته وهو في السلطة خصوصا أن ولايته تنتهي في 2026.

ونجا بيدرو كاستيو من قبل من اقتراحين آخرين لعزله كان آخرهما في آذار/مارس 2022.

في ذلك الوقت، اتهمته المعارضة بالتدخل في قضية فساد يعتقد أن مقربين منه تورطوا فيها وبـ"الخيانة" بعدما أعلن استعداده لإجراء استفتاء على منح منفذ إلى المحيط الهادئ لبوليفيا المجاورة التي لا تطل على البحر.

كما حملته مسؤولية تكرار الأزمات الوزارية وتشكيل أربع حكومات في ثمانية أشهر وهو أمر غير مسبوق في بيرو.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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