البرازيل: لولا دا سيلفا يختار اللبناني الأصل فرناندو حداد وزيرا للمالية في حكومته

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اختار الرئيس البرازيلي المنتخب لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الجمعة الرئيس السابق لبلدية ساو باولو فرناندو حداد المقرّب منه، وزيرا للمالية، على الرغم من عدم ارتياح أوساط الأعمال له. وبرز اسم حداد على الساحة السياسية قبل أربع سنوات عندما رشّحه حزب العمال للرئاسة في مواجهة بولسونارو، بعدما أبطلت المحكمة الانتخابية العليا ترشيح لولا.

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في مؤتمر صحافي عقده في برازيليا الجمعة أعلن الرئيس البرازيلي المنتخب لولا دا سيلفا اسم وزيره للمالية والمتمثل في شخص فرناندو حداد السياسي ذي الأصول اللبنانية، إلى جانب أسماء أربعة وزراء آخرين وهم: ماورو فييرا للشؤون الخارجية وفلافيو دينو للعدل وجوزيه مونتيرا للدفاع وروي كوستا لشؤون الرئاسة.

وكان قد سبق وأن تولى فرناندو حداد البالغ 59 عاما والمتحدر من أصول لبنانية حقيبة التربية من العام 2005 وحتى العام 2012، وهو يخلف الليبرالي باولو غويديش ذي التوجهات المناقضة والذي تولى الحقيبة طوال عهد الرئيس المنتهية ولايته جايير بولسونارو اليميني المتطرف.

وفي الكواليس عندما بدأ تداول اسم الرئيس السابق لبلدية ساو باولو (2013-2016)، أظهرت الأسواق بعض التوتر على خلفية توجهاته اليسارية والخشية من أن يعرّض للخطر توازن ميزانية الدولة.

هذا، وكان قد برز اسم حداد على الساحة السياسية قبل أربع سنوات عندما رشحه حزب العمال للرئاسة في مواجهة بولسونارو، بعدما أبطلت المحكمة الانتخابية العليا ترشيح لولا.

من جهته، سيتولى وزارة الخارجية وزير سبق أن تولى في العامين 2015 و2016 الحقيبة خلال الولاية الرئاسية الثانية لديلما روسيف. وفييرا دبلوماسي متمرّس يبلغ 71 عاما وسبق أن شغل منصب سفير البرازيل إلى الأرجنتين (2004-2010)، ومن ثم إلى الولايات المتحدة (2010-2015).

وبعدما اضطر إلى الخروج من الحكومة على إثر إقالة روسيف في العام 2016، تولى منصب سفير البرازيل إلى الأمم المتحدة منذ العام 2016 وإلى غاية العام 2020.

ولوزارة العدل اختار لولا فلافيو دينو، الحاكم السابق لولاية مارانياو (شمال-شرق).

أما وزارة شؤون الرئاسة، وهو منصب رئيسي يعني بالتنسيق بين رئيس الوزراء والرئاسة، اختار الرئيس المنتخب روي كوستا الذي سبق وأن شغل منصب حاكم ولاية باهيا، المعقل الانتخابي للولا.

وعلى رأس وزارة الدفاع اتم اختيار جوزيه موسيو مونتيرو، وهو مدني سبق توليه لرئاسة ديوان المحاسبة من العام 2018 إلى غاية العام 2020.

فرانس24/أ ف ب

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