الكونغرس الأمريكي يقر تشريعا يحمي زواج المثليين وبايدن يتعهد بتوقيعه دون تأخير

أقر مجلس النواب الأمريكي، الخميس، قانونا يحمي زواج المثليين في جميع أنحاء الولايات المتحدة، في ظل مخاوف من احتمال إصدار المحكمة العليا حكما يقوض هذا الحق.

وكان مجلس الشيوخ اعتمد النص الأسبوع الماضي، ويجب الآن أن يوقعه الرئيس جو بايدن ليصبح قانونا، وقد تعهد القيام بذلك من دون تأخير.

وضمنت المحكمة العليا منذ العام 2015 زواج المثليين جنسيا، لكن بعد تراجعها التاريخي بشأن حق الإجهاض في حزيران/يونيو الماضي، يخشى الكثير من التقدميين أن يطاول التراجع هذا الحق.

وتبدو المحكمة مستعدة للسماح لبعض الشركات الأمريكية رفض خدمة الأزواج من الجنس نفسه، باسم حرية التعبير.

ويمكن أن تصدر قرارا بهذا المعنى في وقت مبكر من الصيف المقبل. تدعم الغالبية العظمى من الأمريكيين زواج المثليين، بما في ذلك في صفوف الجمهوريين. لكن اليمين الديني لا يزال يعارضه في الغالب.

ويلغي هذا القانون تشريعات قديمة تعرف الزواج بأنه رابطة بين رجل وامرأة، ويحظر على موظفي السجل المدني، بغض النظر عن الولاية التي يعملون فيها، التمييز ضد الأزواج "على أساس الجنس، أو العرق أو الإثنية أو الأصل".

وصوت لصالح القانون جميع النواب الديمقراطيين و39 نائبا جمهوريا، فيما عارضه 169 نائبا من الجمهوريين.

ورحبت نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، بتمرير القانون في مقطع فيديو نشر على حسابها في توتير.

Good news: Congress has now passed the Respect for Marriage Act. Marriage equality is on its way to becoming law. pic.twitter.com/D103TlUoPt