المكسيك تعلن أن الرئيس البيروفي المعزول كاستيو طلب اللجوء إليها

قال وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إبرارد الخميس إن بلاده تلقت طلبا رسميا للجوء إلى أراضيها قدمه الرئيس البيروفي السابق بيدرو كاستيو الذي تم عزله ووضعه قيد الحبس الاحتياطي. وأعلن إبردار أن مكسيكو باشرت التواصل مع الحكومة في ليما بهذا الشأن.

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تقدم الرئيس البيروفي السابق بيدرو كاستيو الذي عزل ووضع قيد الحبس الاحتياطي بطلب رسميا للحصول على حق اللجوء في المكسيك التي باشرت التشاور مع الحكومة البيروفية في هذا الشأن، وفق ما أعلنه وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إبرارد الخميس.

وأرسل كاستيو الملاحق بتهمتي "التمرد" و"التآمر"، طلبه إلى السفارة المكسيكية في ليما ليل الأربعاء الخميس، حسبما أفاد إبرارد. وقال فيكتور بيريز، محامي كاستيو، إن الرئيس السابق ضحية "اضطهاد لا أساس له من جانب أجهزة العدالة".

وقد بدأت المكسيك "مشاورات مع السلطات البيروفية"، بحسب ما قال إبرارد.

وأضاف الوزير أن سفير المكسيك في ليما، بابلو مونروي، تمكن من التحدث مع كاستيو من مكان احتجازه في قاعدة للشرطة في ليما. وأوضح "لقد وجده في حالة جسدية جيدة وبرفقة محاميه".

في وقت سابق من اليوم نفسه، قال الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور إن كاستيو اتصل به لطلب اللجوء في المكسيك. واعتبر الرئيس المكسيكي (يساري قومي) أن كاستيو ضحية "النخب الاقتصادية والسياسية" في البيرو.

فرانس24/ أ ف ب

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