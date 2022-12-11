رئيسة بيرو الجديدة تعين حكومة بعد عزل الرئيس السابق ومظاهرات في الشارع مطالبة بالانتخابات

تجمع المتظاهرون للمطالبة بإجراء انتخابات رئاسية وإغلاق البرلمان بعد الإطاحة بالزعيم البيروفي بيدرو كاستيلو واحتجازه في سجن للشرطة ، في ليما ، بيرو

بعد أيام من عزل رئيس بيرو، عينت الرئيسة الجديدة دينا بولوارت السبت حكومة برئاسة المدعي العام السابق. ميدانيا خرج العديد من المحتجين للمطالبة بحل البرلمان وإجراء انتخابات ديمقراطية في البلاد بدلا من الاعتراف ببولوارت ووضع دستور جديد.

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اختارت رئيسةبيرو الجديدة دينا بولوارت السبت حكومة برئاسة المدعي العام السابق بالتزامن مع ذلك تصاعدت فيه الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد للمطالبة بإجراء انتخابات جديدة بعد الإطاحة بالرئيس السابق المنتخب ديمقراطيا بيدرو كاستيلو.

ويذنكر أت تولت بولوارت منصبها الأربعاء بعد أن أقال الكونجرس كاستيلو وتم اعتقاله فيما بعد بتهم التمرد والتآمر لمحاولته حل البرلمان لوقف التصويت على عزله.

وعينت بولوارت المدعي العام السابق بيدرو أنجولو رئيسا للوزراء والدبلوماسية آنا سيسيليا جيرفاسي وزيرة للخارجية.

وعينت أيضا نائب وزير المالية السابق أليكس كونتريراس، وهو موظف حكومي مخضرم ويعتبر مؤيدا للسوق، وزيرا للاقتصاد.

وأصبحت بولورات المحامية البالغة من العمر 60 عاما والتي كانت نائبة للرئيس كاستيلو أول امرأة تتولى رئاسة بيرو ومن المقرر أن تشغل هذا المنصب حتى عام 2026 إذا لم يتم إجراء انتخابات جديدة.

وقال بولوارت في كلمة عبر التلفزيون "لقد عملت بجد لتشكيل حكومة من أجل الوحدة والتماسك الديمقراطي تلبي احتياجات البلاد. "وأدعو إلى الهدوء والسكينة والسلام. دعونا نتجنب الصراعات التي تعرضنا للخطر".

ونفى محامي كاستيلو الاتهامات الموجهة له ووصف احتجاز الرئيس السابق بأنه غير قانوني وتعسفي.

وقال وزير الخارجية المكسيكي الخميس إن كاستيلو طلب اللجوء إلى المكسيك وإن السلطات في البلدين تجري مشاورات بشأن الطلب.

ويطالب المتظاهرون الآن بحل البرلمان وإجراء انتخابات ديمقراطية في البلاد بدلا من الاعتراف ببولوارت ووضع دستور جديد.

فرانس24/ أ ف ب

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