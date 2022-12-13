إلقاء القبض على مؤسس منصة "إف تي إكس" للعملات الرقمية في جزر الباهاما

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الرئيس السابق لشركة إف تي إكس للعملات المشفرة سام بانكمان فريد في حفل في نيويورك في 23 حزيران/يونيو 2022

ألقت سلطات جزر الباهاما القبض على مؤسس منصة العملات الرقمية "إف تي إكس" سام بانكمان-فريد بعد أن وجه مدع عام أمريكي اتهامات جنائية ضده. وقال رئيس وزراء مملكة الباهاما إن بلاده ستجري "تحقيقا جنائيا خاصا بها في قضية انهيار إف تي إكس".

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أعلن مدع عام في نيويورك أن سلطات جزر الباهاما أوقفت الإثنين، بطلب من القضاء الأمريكي، الرئيس التنفيذي السابق لمنصة "إف تي اكس" للعملات الرقمية سام بانكمان فريد بعد الانهيار المفاجئ لشركته.

وقال المدعي العام داميان وليامس في تغريدة على تويتر إنه "في وقت سابق من هذا المساء، أوقفت سلطات جزر الباهاما سامويل بانكمان فريد بناء على طلب من الحكومة الأمريكية واستنادا إلى لائحة اتهام مختومة صادرة عن منطقة نيويورك الجنوبية".

USA Damian Williams: Earlier this evening, Bahamian authorities arrested Samuel Bankman-Fried at the request of the U.S. Government, based on a sealed indictment filed by the SDNY. We expect to move to unseal the indictment in the morning and will have more to say at that time. — US Attorney SDNY (@SDNYnews) December 12, 2022

وأوضح المدعي العام أن تفاصيل جديدة بشأن هذه القضية سيتم الإعلان عنها الثلاثاء.

ومنذ شهر لا يكف بانكمان فريد عن المشاركة في لقاءات إعلامية من جزر الباهاما، على الرغم من خطر تعرضه للمحاكمة بتهمة الاحتيال المالي بعدما أفلست بين ليلة وضحاها شركته التي كانت قيمتها في مطلع العام 32 مليار دولار.

من جهته قال راين بيندر، المدعي العام للباهاما، في بيان نشر على تويتر إن الولايات المتحدة "رفعت شكوى ضد الشاب الثلاثيني وستطلب على الأرجح أن نسلمها إياه".

On 12 December 2022, the Office of the Attorney General of The Bahamas is announcing the arrest by The Royal Bahamas Police Force of Sam Bankman-Fried (“SBF”), former CEO of FTX. pic.twitter.com/CRNeLPAbVp — Latrae L. Rahming (DOC)🇧🇸 (@latraelrahming) December 12, 2022

بدوره قال فيليب ديفيس، رئيس وزراء مملكة الباهاما، الأرخبيل الواقع شمال شرق كوبا، إن كلا من الولايات المتحدة وبلاده "لديها مصلحة بأن تتم محاسبة الأفراد المرتبطين بـ (إف تي إكس) والذين ربما خانوا ثقة الجمهور وخرقوا القانون".

وأضاف في بيان أن بلاده ستجري "تحقيقا جنائيا خاصا بها في قضية انهيار (إف تي إكس)".

ومؤخرا قال بانكمان فريد إنه "صُدم" بتفاصيل كثيرة تكشفت عند انهيار منصة العملات المشفرة، مؤكدا أن المشاكل نجمت عن تراخي الرقابة والضوابط في الشركة وليس عن أي نية احتيالية.

وكانت "إف تي إكس" تقدمت في 11 تشرين الثاني/نوفمبر بطلب لوضعها تحت قانون الإفلاس بينما كانت تواجه نقصا كبيرا في السيولة وسيلا من عمليات السحب من العملاء المذعورين.

في ذلك الوقت، حصلت "إف تي إكس" على نحو 10 مليارات دولار من أموال العملاء من دون إذن، بحسب صحيفة وول ستريت.

وتركز الاهتمام الأكبر على العلاقة بين "إف تي إكس" و"ألاميدا ريسيرش" الشركة التجارية التابعة لها.

واعترف بانكمان فريد بأن عدم إيلائه اهتماما كافيا لتضارب المصالح بين الشركتين أمر "محرج"، لكنه أصر على أنه لم يكن على اطلاع على التفاصيل المتعلقة بألاميدا ولم يتول إدارة هذه الشركة.

وبحسب موقع "كوينديسك" الإخباري للعملات الرقمية فإن الميزانية العمومية لشركة ألاميدا كانت تعتمد بشكل كبير على عملة مشفرة ابتكرتها "إف تي إكس" وليست مرتبطة بأي أصول ذات قيمة مستقلة، وهي ال"إف تي تي".

فرانس24/أ ف ب

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