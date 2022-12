إلقاء القبض على مؤسس منصة "إف تي إكس" للعملات الرقمية في جزر الباهاما

أعلن مدع عام في نيويورك أن سلطات جزر الباهاما أوقفت الإثنين، بطلب من القضاء الأمريكي، الرئيس التنفيذي السابق لمنصة "إف تي اكس" للعملات الرقمية سام بانكمان فريد بعد الانهيار المفاجئ لشركته.

وقال المدعي العام داميان وليامس في تغريدة على تويتر إنه "في وقت سابق من هذا المساء، أوقفت سلطات جزر الباهاما سامويل بانكمان فريد بناء على طلب من الحكومة الأمريكية واستنادا إلى لائحة اتهام مختومة صادرة عن منطقة نيويورك الجنوبية".

USA Damian Williams: Earlier this evening, Bahamian authorities arrested Samuel Bankman-Fried at the request of the U.S. Government, based on a sealed indictment filed by the SDNY. We expect to move to unseal the indictment in the morning and will have more to say at that time.