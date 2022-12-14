الرئيس الأمريكي يوقع على قانون يحمي زواج المثليين

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الرئيس الأمريكي جو بايدن يصفق بعد التوقيع على قانون الزواج من نفس الجنس والزواج بين الأعراق، في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض. 13 كانون الأول، ديسمبر 2022.

في أجواء احتفالية في البيت الأبيض، وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن على مشروع قانون يمنح الحماية الفدرالية للزواج من نفس الجنس في جميع أنحاء الولايات المتحدة. ويحمل التوقيع رمزية كبرى خصوصا لبايدن الذي كان قد عبر حين كان نائبا للرئيس الأسبق باراك أوباما عن تأييده حق الزواج للجميع.

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وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، الثلاثاء، في حديقة البيت الأبيض بحضور آلاف المدعوين قانونا يحمي زواج المثليين في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

ولدى إصداره القانون رحب الرئيس الأمريكي بـ"خطوة مفصلية نحو المساواة والحرية والعدالة، ليس للبعض فحسب، بل للجميع".

ويحمل توقيع هذا القانون رمزية كبرى خصوصا للرئيس الأمريكي الذي كان قد عبر، قبل 10 أعوام حين كان نائبا للرئيس الأسبق، باراك أوباما، عن تأييده حق الزواج للجميع.

ودعا بايدن إلى حفل توقيع القانون "مجموعة من البرلمانيين" من الحزب الديمقراطي ومن المعارضين الجمهوريين، بالإضافة إلى "ناشطين وأشخاص بادروا بإجراءات قانونية بشأن الزواج للجميع" في الولايات المتحدة، حسبما أفادت، الإثنين، الناطقة باسمه كارين جان-بيار.

وأكدت جان-بيار، وهي أول امرأة سوداء ومثلية تشغل منصب متحدثة باسم البيت الأبيض في تاريخ الولايات المتحدة، أن هذا القانون "سيجلب راحة البال لملايين الأزواج من مجتمع )الميم-عين( ومن أعراق مختلفة وهم باتوا يتمتعون بالحقوق والحماية التي يستحقونها هم وأطفالهم".

وتكفل المحكمة العليا حق المثليين بالزواج في الولايات المتحدة منذ 2015. لكن بعد التغيير التاريخي في قرارها بشأن الإجهاض في حزيران/يونيو الماضي، خشي عدد كبير من التقدميين تبدلا في هذه القضية أيضا.

وألغى النص الذي أقره الكونغرس تشريعا سابقا يعرف الزواج بأنه اتحاد بين رجل وامرأة حصرا. وهو يمنع موظفي السجل المدني أيا تكن الولاية التي يعملون فيها، من أي تمييز حيال الأزواج "بسبب الجنس أو العرق أو الإتنية أو الأصل".

وبعد أقل من 10 أيام على تبنيه في مجلس الشيوخ، أقر القانون في مجلس النواب بأصوات جميع الديمقراطيين و39 جمهوريا بينما عارضه 169 جمهوريا.

فرانس24/أ ف ب

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