القضاء الأمريكي: الحكم على موظف سابق في تويتر بالسجن بتهمة التجسس لصالح السعودية

أحمد أبو عمو، موظف سابق في شركة تويتر متهم بالتجسس لصالح السعودية ، يغادر سجن سانتا ريتا بعد الإفراج عنه في انتظار المحاكمة ، في دبلن ، كاليفورنيا ، الولايات المتحدة ، 21 تشرين الثاني، نوفمبر، 2019.

أصدر القضاء الأمريكي حكما على موظف سابق في تويتر بالسجن لمدة 3 سنوات ونصف بعد إدانته بتهمة التجسس لحساب مسؤولين في المملكة العربية السعودية. وذكرت هيئة المحلفين أن أحمد أبوعمو مذنب في 6 من التهم الـ11 التي وجهتها إليه النيابة العامة، بينها تبييض أموال واحتيال والعمل خلافاً للقانون عميلاً لحكومة أجنبية. وأشار بيان الادعاء العام إلى أن هذه القضية كشفت أن "حكومات أجنبية تقوم برشوة أشخاص من الداخل للحصول على بيانات مستخدمين تجمعها شركات وادي السيليكون".

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حكم القضاء الأمريكي على موظف سابق في تويتر بالسجن لمدة 3 سنوات ونصف بعد إدانته بتهمة التجسس لحساب مسؤولين سعوديين.

وقالت وزارة العدل في بيان إن هيئة محلفين في محكمة فدرالية في سان فرانسيسكو خلصت في آب/أغسطس الماضي إلى أن أحمد أبو عمو مذنب بتهم تبييض أموال واحتيال وبالعمل خلافاً للقانون عميلاً لحكومة أجنبية.

ونقل البيان عن الادعاء العام في المحكمة قوله إن المتهم زود قبل 7 سنوات مشغليه السعوديين بيانات تتعلق بمستخدمين لتويتر معارضين للمملكة مقابل حصوله على أموال نقدية وساعة باهظة الثمن.

وأضاف المدعي العام في البيان "لقد كشفت هذه القضية أن حكومات أجنبية، في هذه الحالة المملكة العربية السعودية، تقوم برشوة أشخاص من الداخل للحصول على بيانات مستخدمين تجمعها وتحفظها شركات في وادي السيليكون".

من جانبها قالت المحامية أنغيلا تشوانغ، وكيلة الدفاع عن أبو عمو، إنه إذا كان المدعون العامون قد نجحوا في إثبات وجود مخطط للحصول على معلومات خاصة من تويتر حول معارضين للمملكة العربية السعودية، فإنهم لم يتمكنوا من إثبات أن موكلها كان شريكاً في هذا المخطط.

لكن هيئة المحلفين خلصت إلى أن أحمد أبو عمو مذنب في 6 من التهم الـ11 التي وجهتها إليه النيابة العامة.

وأقرت المحامية أمام هيئة المحلفين بأن موكلها انتهك القواعد المتعلقة بموظفي تويتر بعدم إبلاغه شركته بأنه تلقى من شخص مقرب من ولي العهد السعودي مبلغ 100 ألف دولار نقداً وساعة يد يقدر ثمنها بأكثر من 40 ألف دولار.

لكنها قللت من أهمية هذا الأمر، معتبرة أن الهدية عادية وأن المبلغ النقدي مجرد "مصروف جيب" في ثقافة سعودية معروفة بكرمها وهداياها السخية.

لكن القاضي الفدرالي إدوارد تشين قال في معرض نطقه بالحكم إن "الكشف عن معلومات تتعلق بمعارضين يُعتبر انتهاكاً خطيراً".

وأوقف أحمد أبو عمو في سياتل في تشرين الثاني/نوفمبر 2019.

وبحسب اللائحة الاتهامية فإن أبو عمو وموظفاً آخر في تويتر يدعى علي الزبارة (غادر الولايات المتحدة) تلقيا في نهاية 2014/مطلع 2015 اتصالاً من مشغلهما السعودي لتزويده ببيانات تخص مستخدمين لتويتر.

ولا يمكن الوصول إلى البيانات هذه البيانات الخاصة (عنوان البريد الإلكتروني ورقم الهاتف وتاريخ الميلاد، إلخ..) إلا من داخل شركة تويتر.

فرانس24/أ ف ب

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