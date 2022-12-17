بعد تعرضه لانتقادات واسعة... إيلون ماسك يعلن التراجع عن تعليق حسابات صحافيين على تويتر

قال الملياردير إيلون ماسك، مالك منصة "تويتر"، مساء الجمعة إنه سيعيد تشغيل حسابات عدد من الصحافيين الأمريكيين كان قد علقها على شبكة التواصل الاجتماعي. وكان الاتحاد الأوروبي هدّد بفرض عقوبات على ماسك، فيما اعتبرت الأمم المتحدة قراره تعليق الحسابات بأنه "سابقة خطيرة".

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بعد تعرضه لانتقادات دولية واسعة، قرر مالك "تويتر" الجديد إيلون ماسك، في وقت متأخر من مساء الجمعة إعاداة تشغيل حسابات عدد من الصحافيين الأمريكيين كان قد علقها على شبكة التواصل الاجتماعي هذه.

وكتب الملياردير في تغريدة "الناس تكلّموا. الحسابات التي نشرت مكان وجودي سيتم رفع تعليقها".

The people have spoken.



Accounts who doxxed my location will have their suspension lifted now. https://t.co/MFdXbEQFCe — Elon Musk (@elonmusk) December 17, 2022

وكان الاتحاد الأوروبي هدّد بفرض عقوبات على ماسك، فيما وصفت الأمم المتحدة قراره تعليق الحسابات بالـ"سابقة الخطيرة".

وأطلق ماسك أطلق استطلاعا على "تويتر" ليسأل عمّا إذا كان يجب عليه إعادة تشغيل الحسابات المعلقة على الفور أو خلال أسبوع. وأجاب حوالى 59 في المئة من 3,69 ملايين مستخدم للإنترنت شاركوا في الاستطلاع بأنه يجب إعادة تشغيلها على الفور.

وجرى تعليق حسابات حوالى 12 صحافيا أمريكيا على الشبكة. ومن بين هؤلاء، موظفون في وسائل إعلامية مثل "سي إن أن" (دوني أو ساليفان) و"نيويورك تايمز" (ريان ماك) و"واشنطن بوست" (درو هارويل) وصحافيين مستقلّين.

وغرّد البعض بشأن القرار الذي اتخذه "تويتر" الأربعاء بتعليق الحساب الذي كان ينقل تلقائيا مسار رحلات طائرة إيلون ماسك الخاصة. واتهمهم هذا الأخير بتعريض سلامته وسلامة عائلته للخطر.

وقال الأربعاء في تغريدة إن سيارة كانت تقل أحد أطفاله تمّ تعقبها في لوس إنجلس من قبل "مطارد مجنون"، في ما يبدو أنه خلق علاقة سببية مع الحساب الذي يحدد مسار طائرته الخاصة.

فرانس24/ أ ف ب

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