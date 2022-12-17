لجنة في مجلس النواب الأمريكي تصوت الإثنين على توجيه تهم جنائية لترامب

© أ ف ب

صورة تظهر شاشة تعرض مقطع فيديو للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب خلال جلسة للجنة التحقيق في هجوم 6 يناير على مبنى الكونغرس الأمريكي، 13 تشرين الأول أكتوبر 2022 .

تنوي لجنة نيابية أمريكية تحقق في اعتداء على مبنى الكونغرس في يناير 2021، لتصويت الإثنين على توجيه تهم جنائية إلى الرئيس السابق دونالد ترامب. ووفقا لموقع بوليتيكو الأمريكي سوف توصي اللجنة بتوجيه ثلاث تهم على الأقل لترامب وهي التمرد وإعاقة إجراءات رسمية والتآمر لخداع الحكومة. ولا تملك اللجنة صلاحية توجيه تهم لكن بإمكانها تقديم توصية إلى وزارة العدل.

إعلان اقرأ المزيد

يعتزم نواب في الكونغرس الأمريكي، يحققون في الاعتداء على مبنى الكابيتول العام الماضي، التصويت الإثنين على توصية بتوجيه تهم جنائية الى الرئيس السابق دونالد ترامب تشمل التمرد، وفق ما أفاد موقع بوليتيكو.

وذكر الموقع الإخباري أن لجنة فرعية في الكونغرس كانت تعمل على تقييم إحالات جنائية محتملة مرتبطة بأعمال الشغب التي جرت في 6 كانون الثاني/يناير 2021 في الكابيتول، سوف توصي بتوجيه ثلاث تهم على الأقل إلى ترامب.

وأضاف نقلا عن شخصين مطلعين على تقرير اللجنة أن التهم هي: التمرد، وإعاقة إجراءات رسمية، والتآمر لخداع الحكومة الأمريكية.

ومن المقرر أن تعقد لجنة مجلس النواب التي تحقق في أعمال الشغب في الكابيتول اجتماعها الأخير بكامل أعضائها، الإثنين، عند الساعة الواحدة ظهرا (18,00 ت غ)، لتصدر تقريرها النهائي بعد ذلك بيومين.

وسيصوت أعضاء اللجنة خلال اجتماع الإثنين، حول ما إذا كان يجب إحالة أي أشخاص الى تهم جنائية محتملة.

ولا تملك اللجنة صلاحية توجيه تهم، لكن بإمكانها تقديم توصية إلى وزارة العدل، التي عينت مستشارا خاصا للنظر في دور ترامب في أعمال الشغب في الكابيتول، وجهوده لإلغاء الانتخابات الرئاسية التي فاز بها الديمقراطي جو بايدن عام 2020.

واستدعت لجنة مجلس النواب ترامب، الذي أعلن عزمه الترشح مجددا للرئاسة عام 2024، لكنه امتنع عن الإدلاء بشهادته.

وألقت السلطات الأمريكية القبض على مئات الأشخاص في هذه القضية لتورطهم في اقتحام مبنى الكابيتول، كما جرت إدانة عضوين ينتميان الى ميليشيا لليمين المتطرف بالتحريض على الفتنة.

فرانس24/أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك