إيلون ماسك يطرح مستقبله في تويتر على التصويت ويؤكد أنه سيلتزم بالنتائج

طرح مالك تويتر الجديد إيلون ماسك مستقبله في الشركة على التصويت، وسأل متابعيه ما إذا كان عليه التنحي من قيادة تويتر.

وكتب ماسك في تغريدة، الأحد "هل يجب أن أتنحى عن منصبي رئيسا لتويتر؟"، طالبا من المستخدمين المشاركة بنعم أو لا.

وأضاف "سألتزم بنتائج هذا الاستطلاع"، حيث تستمر عملية التصويت حتى الساعات الأولى من صباح الإثنين.

Should I step down as head of Twitter? I will abide by the results of this poll.