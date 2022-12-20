الرئيس الأوكراني زيلينسكي يزور واشنطن الأربعاء في أول رحلة خارجية له منذ بدء الحرب الروسية على بلاده

الحرب في أوكرانيا

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العلمان الأمريكي والأوكراني يرفرفان أمام مبنى الكابيتول الأمريكي في واشنطن في 1 آذار، مارس 2022.

في أول رحلة خارجية له منذ بدأت القوات الروسية في 24 شباط/فبراير الحرب على بلاده، يصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى واشنطن الأربعاء حيث يلتقي بنظيره الأمريكي جو بايدن الذي يعتزم الإعلان عن حزمة أسلحة جديدة لكييف تشمل لأول مرة صواريخ باتريوت، فيما من المتوقع أن يلقي زيلينسكي خطابا أمام الكونغرس الأمريكي.

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أفادت وسائل إعلام أمريكية الثلاثاء أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سيزور واشنطن، الأربعاء، في أول رحلة خارجية له منذ بدأت القوات الروسية في 24 شباط/فبراير الهجوم على بلاده.

وقالت الوسائل الإعلامية إن زيلينسكي سيزور البيت الأبيض حيث يعتزم الرئيس جو بايدن الإعلان عن حزمة أسلحة جديدة لكييف تشمل لأول مرة صواريخ باتريوت، مشيرة إلى أن الرئيس الأوكراني قد يلقي أيضا خطابا أمام الكونغرس الأمريكي.

من جهتها أرسلت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي الثلاثاء رسالة إلى أعضاء المجلس تحضهم فيها على المشاركة "حضوريا" في جلسة ستعقد مساء الأربعاء، من دون أن تكشف عن طبيعة هذه الجلسة.

وكتبت بيلوسي في رسالتها إلى النواب "من فضلكم احضروا مساء الأربعاء لجلسة سيتم فيها التركيز بشكل خاص على الديمقراطية".

ويستعد الكونغرس لإقرار مشروع قانون الميزانية العامة للدولة الفدرالية والذي يتضمن مساعدات جديدة لأوكرانيا تبلغ قيمتها 44.9 مليار دولار.

وصواريخ باتريوت التي تعتزم واشنطن تزويد كييف بها أثبتت قدراتها على نطاق واسع في السنوات الأخيرة في العراق والخليج، وهي قادرة على الحد بقوة من فعالية الضربات الروسية على أوكرانيا.

ومنذ بدأت القوات الروسية الهجوم على بلاده قبل عشرة أشهر، لم يغادر زيلينسكي الأراضي الأوكرانية قط، إذ خصص كل وقته لقيادة الجهد الحربي وتنسيق الأنشطة السياسية والدبلوماسية والإنسانية.

وتحادث زيلينسكي، منذ بدأت الحرب، مع قادة دول كثيرة وخاطب أعضاء برلمانات حول العالم، لكن كل هذه الحوارات كانت تتم كلها عبر الفيديو أو الهاتف.

وتمثل زيارته لواشنطن إقرارا بالدور الريادي الذي أدته الولايات المتحدة لتمكين بلاده من التصدي للقوات الروسية.

فرانس24/أ ف ب/ رويترز

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