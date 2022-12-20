محكمة أمريكية تدين المنتج السينمائي هارفي واينستين بثلاث جرائم جنسية

مثول المنتج السينمائي السابق هارفي واينستين أمام المحكمة في لوس أنجلس، كاليفورنيا، الولايات المتحدة، 04 تشرين الأول، أكتوبر 2022.

أدين الإثنين المنتج السينمائي السابق هارفي واينستين بارتكاب ثلاث جرائم جنسية ووجدت هيئة محلفين في محكمة في لوس أنجلس أن المتهم مذنب بارتكاب جريمة اغتصاب وجريمتي اعتداء جنسي أخريين. في مقابل ذلك برأ المحلفون واينستين من التهم التي وجهتها إليه المدعية الثانية، في حين لم يتوصلوا لحكم بشأن الاتهامات التي وجهتها إلى المتهم المدعيتان الباقيتان. وواينستين متهم أيضا في المملكة المتحدة بارتكاب اعتداءات جنسية تعود وقائعها إلى 1996.

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دانت هيئة محلفين في محكمة في لوس أنجلس الإثنين المنتج السينمائي هارفي واينستين بارتكاب جريمة اغتصاب وجريمتي اعتداء جنسي أخريين.

وفي ختام أسبوعين من المداولات، وجد المحلفون أن المتهم مذنب بكل التهم الثلاث التي وجهتها إليه أولى النساء الأربع اللواتي اتهمنه بالاعتداء جنسيا عليهن.

بالمقابل، برأ المحلفون واينستين من التهم التي وجهتها إليه المدعية الثانية، في حين لم يتوصلوا لحكم بشأن الاتهامات التي وجهتها إلى المتهم المدعيتان الباقيتان.

ويمضي منتج فيلمي "بالب فيكشن" و"ذي آرتيست" الذي كان يلقب "ملك السينما" والبالغ 70 عاما عقوبة بالسجن لـ 23 سنة صدرت في حقه في نيويورك في عام 2020 بتهم جنسية مماثلة.

وفي محاكمته الجديدة هذه واجه واينستين اتهامات من أربع نساء، أُبقيت هوياتهن طي الكتمان، فصلن فيها كيف أرغمهن على إقامة علاقات جنسية معه داخل فنادق في بيفرلي هيلز ولوس أنجلس بين عامي 2004 و2013. وكانت هناك مدعية خامسة لكنها رفضت في النهاية الإدلاء بشهادتها.

وبعد جلسات المحاكمة المنهكة التي امتدت أسابيع، وغالبا ما كانت الضحايا يجهشن خلالها بالبكاء، وصف وكلاء الادعاء واينستين بأنه "غول" ذو نفوذ واسع في هوليوود مؤكدين أن هذا الأمر أثنى ضحاياه عن فضحه، فكن يحجمن عن الإبلاغ عنه خوفا على مستقبلهن المهني.

وفي مرافعتها الختامية اعتبرت المدعية العامة مارلين مارتينيز أن "لا شك في أن هارفي واينستين كان مفترسا جنسيا". وأضافت "ككل الحيوانات المفترسة، كانت لديه طريقته الخاصة"، مناشدة هيئة المحلفين "وضع حد لحكم الترهيب" الذي كان يمارسه.

وامتنع المنتج السابق عن الإدلاء بإفادته خلال المحاكمة، لكنه دأب على القول إن العلاقات الجنسية مع النساء اللواتي يلاحقنه قضائيا حصلت برضاهن.

وفي المجموع، اتهمت حوالي 90 امرأة، بينهن النجمات أنجلينا جولي وغوينيث بالترو وسلمى حايك، واينستين بالتحرش جنسيا بهن أو الاعتداء جنسيا عليهن. لكن الكثير من هذه القضايا سقطت بالتقادم، إذ يعود تاريخ بعضها إلى العام 1977.

وواينستين متهم أيضا في المملكة المتحدة بارتكاب اعتداءات جنسية تعود وقائعها إلى 1996.

فرانس24/أ ف ب

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