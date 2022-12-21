إيلون ماسك يعلن أنه سيتنحى عن رئاسة تويتر بعد إيجاد بديل

إيلون ماسك يلوح بيده اثناء تقديمه عرض حول المركبة الفضائية سبيس أكس. الولايات المتحدة، تكساس. 3 شباط، فبراير 2022.

أعلن إيلون ماسك الثلاثاء أنه سيستقيل من منصب الرئيس التنفيذي لتويتر بعد إيجاد بديل له وأنه سيكتفي بإدارة فرق البرامج والخوادم في المنصة التي استحوذ عليها قبل أشهر. وصوت مستخدمو تويتر الإثنين لصالح تنحي ماسك عن منصبه بعدما طرح الأخير مستقبله للاقتراع مؤكدا التزامه بنتائجه. وشهدت المنصة إجراءات فوضوية منذ لحظة استلامها من قبل ماسك، وشكك البعض في قدرته على الجمع بين إدارة المنصة وشركتي "تسلا" و"سبيس إكس".

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قال إيلون ماسك الثلاثاء إنه سيتنحى عن منصب الرئيس التنفيذي لتويتر بعد إيجاد بديل.

وكتب ماسك في تغريدة "سأستقيل من منصبي كمدير تنفيذي بمجرد أن أجد شخصا غبيا بما يكفي لتولي الوظيفة! بعد ذلك، سأقوم فقط بإدارة فرق البرامج والخوادم".

وهذه أول مرة يشير فيها ماسك إلى التخلي عن منصبه كرئيس لمنصة التواصل الاجتماعي، بعد أن صوت مستخدمو تويتر في استطلاع للرأي أطلقه الملياردير الأمريكي يوم الأحد على تنحيه.

وأجاب 57.5% من الـ17 مليون مستخدم الذين شاركوا في الاستطلاع بـ"نعم"، مؤيدين بذلك رحيله.

I will resign as CEO as soon as I find someone foolish enough to take the job! After that, I will just run the software & servers teams. — Elon Musk (@elonmusk) December 21, 2022

وتزايدت منذ أسابيع الدعوات في وول ستريت إلى تنحي ماسك، وفي الآونة الأخيرة تساءل متعاملون على سهم شركة تسلا عن تركيز الملياردير على منصة التواصل الاجتماعي وما إذا كان ذلك يصرف انتباهه عن توجيه أعمال السيارات الكهربائية بشكل صحيح، حيث يلعب دورا محوريا في تصميم وهندسة المنتج.

واعترف ماسك بنفسه بأن لديه أشياء كثيرة تشغله، وقال إنه سيبحث عن مدير تنفيذي لتويتر. لكنه قال الأحد إن لا يوجد خليفة له وإن "لا أحد يريد الوظيفة ويمكنه فعلا إبقاء تويتر على قيد الحياة".

ومنذ استحواذه على تويتر، فصل ماسك نصف كبار الموظفين في الشركة وأعاد تفعيل حساب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وألغى سياسة مكافحة المعلومات المضللة بشأن كوفيد-19.

كما جمد ماسك حسابات بعض الصحافيين ومنع الترويج عبر تويتر لمنصات اجتماعية منافسة، قبل أن يعود عن ذلك.

وأثارت هذه التغييرات الكثيرة انتباه صناع القرارات السياسية في كل من الولايات المتحدة وأوروبا.

وسبق للمفوضية الأوروبية أن حذرت ماسك من أن الاتحاد الأوروبي قد يفرض "عقوبات" عليه بسبب التهديد الذي يشكله لحرية الإعلام.

وانخفض سعر سهم تويتر بمقدار الثُلث منذ أن اشترى ماسك المنصة.

فرانس24/ رويترز/ أ ف ب

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