إيلون ماسك يعلن أنه سيتنحى عن رئاسة تويتر بعد إيجاد بديل

قال إيلون ماسك الثلاثاء إنه سيتنحى عن منصب الرئيس التنفيذي لتويتر بعد إيجاد بديل.

وكتب ماسك في تغريدة "سأستقيل من منصبي كمدير تنفيذي بمجرد أن أجد شخصا غبيا بما يكفي لتولي الوظيفة! بعد ذلك، سأقوم فقط بإدارة فرق البرامج والخوادم".

وهذه أول مرة يشير فيها ماسك إلى التخلي عن منصبه كرئيس لمنصة التواصل الاجتماعي، بعد أن صوت مستخدمو تويتر في استطلاع للرأي أطلقه الملياردير الأمريكي يوم الأحد على تنحيه.

وأجاب 57.5% من الـ17 مليون مستخدم الذين شاركوا في الاستطلاع بـ"نعم"، مؤيدين بذلك رحيله.

I will resign as CEO as soon as I find someone foolish enough to take the job! After that, I will just run the software & servers teams.