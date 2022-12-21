الرئيس المنتخب لولا يكشف عن رغبة بوتين في تعزيز علاقات بلاده مع البرازيل

الحرب في أوكرانيا

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أفصح الرئيس البرازيلي المنتخب لويس إيناسيو لولا دا سيلفا أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين عبر له خلال مكالمة هاتفية الثلاثاء عن رغبته في "تعزيز العلاقات" بين روسيا والبرازيل. وأكد لولا أن "البرازيل عادت وأنها تتحاور مع الجميع وتلتزم بعالم خال من الجوع ويعمه السلام".

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كشف الرئيس البرازيلي المنتخب لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في تغريدة على تويتر الثلاثاء عن مكالمة دارت بينه وبين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقال "لقد تحدّثت اليوم مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي هنّأني على فوزي الانتخابي وتمنى لي عهدا جيدا وتعزيز العلاقات بين بلدينا".

وتابع الرئيس المنتخب الذي يتسلم مهام منصبه في الأول من كانون الثاني/يناير المقبل أن "البرازيل عادت وأنها تتحاور مع الجميع وتلتزم بعالم خال من الجوع ويعمه السلام".

Conversei hoje com o presidente russo Vladimir Putin, que me cumprimentou pela vitória eleitoral, desejou um bom governo e o fortalecimento da relação entre nossos países. O Brasil voltou, buscando o diálogo com todos e empenhado na busca de um mundo sem fome e com paz. — Lula (@LulaOficial) December 20, 2022

وفي الوقت الذي يتحدث فيه لولا عن السلام، يشن بوتين حربا على أوكرانيا منذ 24 شباط/فبراير الماضي مما أدى إلى عزل روسيا عن القسم الأكبر من المجتمع الدولي.

ويذكر أن لولا (77 عاما) في ولايتيه الرئاسيتين الأوليين بين 2003 و2010 كان حليفا لبوتين. كما أن روسيا والبرازيل شريكان أساسيان في مجموعة بريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا).

وكان رمز اليسار في أمريكا اللاتينية قد أثار في نيسان/أبريل الماضي جدلاً عارماً عندما قال لولا في مقابلة مع مجلة "تايم" الأمريكية إنّ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "مسؤول بنفس القدر" مثل بوتين عن الحرب الدائرة في أوكرانيا.

وقال لولا يومها: "أرى الرئيس الأوكراني يقابَل بتصفيق وقوفا من قبل جميع البرلمانات (في العالم)، لكن هذا الرجل مسؤول مثل بوتين. ما من حرب فيها مذنب وحيد".

أما الرئيس البرازيلي اليميني المتطرّف جايير بولسونارو الذي هزمه لولا في الجولة الثانية من الانتخابات في 30 تشرين الأول/أكتوبر الماضي فتمسك بـ "حياد" بلاده بشان الصراع القائم في أوكرانيا.

وكان بولسونارو قد أجرى في 15 شباط/فبراير الماضي زيارة إلى موسكو حيث التقى بوتين، في قمة عقدت قبيل أيام من بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا وهدف من خلالها الرئيس البرازيلي إلى ضمان استمرار توريد الأسمدة الروسية لبلاده، القوة الزراعية الرئيسية في العالم.

فرانس24/أ ف ب

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