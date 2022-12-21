بايدن يؤكد للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: "لن تكونوا أبداً لوحدكم"

الحرب في أوكرانيا

استقبل الرئيس الأمريكي جو بايدن الأربعاء نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض حيث يعقدان في الأثناء مؤتمرا صحفيا. وتعد هذه الزيارة التاريخية لزيلينسكي هي الأولى خارج أوكرانيا منذ الغزو الروسي في 24 شباط/فبراير. وقبل المؤتمر الصحفي، استقبل بايدن ضيفه في المكتب البيضوي، حيث عبر له عن دعم واشنطن لتطلع كييف إلى "سلام عادل". مضيفا أن الشعب الأوكراني يبقى "مصدر إلهام للعالم".

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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن نظيره الروسي فلاديمير بوتين ليست لديه نية لوقف "هذه الحرب الوحشية" ضد أوكرانيا، واصفا ما يفعله بوتين بأن مروع، إذ يستهدف دورالأيتام والمدارس هناك.

وتابع بايدن مخاطبا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض "إنك منفتح على السعي لتحقيق سلام عادل، لكن بوتين ليست لديه نية لوقف هذه الحرب الوحشية".

وأبلغ بايدن نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي يقوم بزيارة تاريخية إلى واشنطن هي الأولى له منذ بدء الغزو الروسي لبلاده في 24 شباط/فبراير أنّ كييف "لن تكون أبداً لوحدها".

وتوجه بايدن لزيلينسكي بالقول"إنّ قتال أوكرانيا جزء من شيء أكبر بكثير"، متعهّداً أن تستمرّ الولايات المتّحدة في تقديم الدعم لأوكرانيا ضدّ "العدوان الروسي (...) طالما تطلّب الأمر ذلك".

فرانس24/أ ف ب

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