الحرب في أوكرانيا

الخارجية الأمريكية: "بوتين يريد استخدام فصل الشتاء سلاحا ضد الأوكرانيين"

05:03 الناطق الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية سامويل وربيرغ © فرانس24

اتهم الناطق الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية سامويل وربيرغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالسعي لاتخاذ فصل الشتاء "سلاحا في الحرب ضد أوكرانيا" مشيرا إلى أن حل النزاع المتصاعد لن يأتي إلا عبر القنوات الديبلوماسية والتفاوض المباشر مع كييف. وأكد وربيرغ الخميس لفرانس24 أن واشنطن كانت واضحة منذ بداية الحرب بالتعبير عن التزامها الثابت بالوقوف إلى جانب أوكرانيا ومدها بالمساعدات العسكرية والإنسانية اللازمة، موضحا أن حديث الرئيس جو بايدن عن تقديم منظومة باتريوت الدفاعية لكييف رد على تصعيد بوتين المتواصل وانتقاله بالحرب إلى مستويات أشد خطورة.