تشيلي: الرئيس غابرييل بوريك يقرر إقامة سفارة في الأراضي الفلسطينية في عهده

دبلوماسية

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رئيس تشيلي غابرييل بوريك خلال مؤتمر صحافي في سانتياغو، 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2022.

قال رئيس تشيلي غابرييل بوريك الأربعاء إن بلاده سترفع في عهده مستوى تمثيلها في الأراضي الفلسطينية إلى سفارة، وذلك في كلمة ألقاها خلال حفل ميلادي مع أبناء الجالية الفلسطينية في سانتياغو. وتشيلي ممثلة حاليا بمكتب لدى السلطة الوطنية الفلسطينية في رام الله بالضفة الغربية المحتلّة، تم افتتاحه في نيسان/أبريل 1998.

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أعلن الرئيس التشيلي غابرييل بوريك الأربعاء أن "أحد القرارات التي اتّخذناها كحكومة، وأعتقد أننا لم نعلنه على الملأ، وأنا أخاطر بذلك الآن، هو أننا سنرفع مستوى تمثيلنا الرسمي في فلسطين، من قائم بالأعمال حاليا إلى سفارة سنفتتحها في عهد حكومتنا".

وفي كلمته شدد بوريك على أن الفلسطينيين "شعب موجود ويقاوم وله تاريخ".

ويذكر أن لتشيلي حاليا مكتب تمثيلي لدى السلطة الوطنية الفلسطينية في رام الله بالضفة الغربية المحتلة، تم افتتاحه في نيسان/أبريل 1998. أما فلسطين فلديها سفارة في سانتياغو.

وكانت تشيلي قد اعترفت بفلسطين كدولة في العام 2011، ثم أيّدت انضمامها إلى اليونسكو.

هذا، وتربط بين الشعبين التشيلي والفلسطيني علاقات وطيدة منذ بدأ الفلسطينيون بالهجرة إلى البلد الواقع غرب أمريكا اللاتينية في القرن العشرين.

ويفوق عدد الفلسطينيين في تشيلي حاليا الـ300 ألف شخص، لتكون بذلك الجالية العربية الأكبر خارج الشرق الأوسط.

ويتعايش أبناء هذه الجالية مع مجتمع يهودي مؤثر يبلغ عدد أفراده حوالي 30 ألف شخص.

ويعمل الفلسطينيون في تشيلي بشكل أساسي في قطاعي التجارة وصناعة النسيج. وهناك من التشيليين ذوي الأصول الفلسطينية من انخرطوا بنجاح في السياسة.

ويوجد في تشيلي نادٍ لكرة القدم يدعى بالستينو (فلسطيني) أسّسه مهاجرون عرب في العام 1920 ويتابع مبارياته اليوم آلاف المشجعين في الأراضي الفلسطينية.

فرانس24/أ ف ب

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