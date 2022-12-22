زيلينسكي يختتم زيارة تاريخية لواشنطن ويؤكد أن المساعدات الأمريكية لبلاده "استثمار" في الأمن العالمي

الحرب في أوكرانيا

الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال استقباله الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في أول زيارة خارجية له منذ بدء الهجوم الروسي على بلاده.الولايات المتحدة، واشنطن 21 كانون الأول، ديسمبر 2022.

اختتم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي زيارة تاريخية لواشنطن التقى خلالها في البيت الأبيض بالرئيس الأمريكي جو بايدن الذي أكد دعمه لأوكرانيا خلال حربها مع روسيا. كما ألقى زيلينسكي كلمة أمام الكونغرس شدد فيها على أن "المساعدة الأمريكية لأوكرانيا "ليست صدقة" بل "استثمار" في الأمن العالمي وأن بلاده "لن تستسلم أبدا وستبقى حية وتقاتل".

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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأربعاء في خطاب تاريخي ألقاه في واشنطن أمام الكونغرس الأمريكي إن المساعدة التي تقدمها الولايات المتحدة لبلاده للتصدي للهجوم الروسي على بلاده "ليست صدقة" بل هي "استثمار" في الأمن العالمي

وأضاف زيلينسكي مخاطبا أعضاء الكونغرس بمجلسيه "أود أن أشكركم جزيل الشكر على المساعدة المالية التي قدمتموها لنا والتي قد تقررون" تقديمها لاحقا، مؤكدا أن "أموالكم ليست صدقة، إنها استثمار في الأمن العالمي والديمقراطية، ونحن نديرها بأكثر الطرق مسؤولية".

وبعيداً عن الأسلوب الإنشائي للخطاب، فقد حرص الرئيس الأوكراني على إقناع الكونغرس، ولا سيما مجلس النواب الذي ستنتقل الأغلبية فيه بعد أيام إلى الجمهوريين، بمواصلة تمويل المساعدة العسكرية الحيوية التي تقدمها الولايات المتحدة لأوكرانيا للتصدي للغزو الروسي.

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وشدد على أن "أوكرانيا لن تستسلم أبدا" للقوات الروسية التي تهاجم أراضيها منذ 24 شباط/فبراير وأنه "خلافا لأسوأ التوقعات، أوكرانيا لم تسقط، فهي حية وتقاتل، لقد هزمنا روسيا في معركة الفوز بعقول العالم".

للمزيد: زيلينسكي يؤكد أمام أعضاء الكونغرس في واشنطن أن "أوكرانيا حية وتقاتل ولن تستلم أبدا"

وأكد زيلينسكي الذي قدم للكونغرس علما أوكرانيا جلبه معه من أرض المعركة، أن قواته "صامدة في مواقعها ولن تستسلم أبدا".

وقال للمشرعيين الأمريكيين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي إن هذا العلم هو هدية من العسكريين الأوكرانيين الذين يقاتلون على خط الجبهة في باخموت، المدينة التي زارها الثلاثاء عشية أول رحلة له إلى الخارج منذ بدأت القوات الروسية هجومها على بلاده في 24 شباط/فبراير.

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وهب أعضاء في مجلسي النواب والشيوخ من كلا الحزبين مرارا للهتاف تأييدا لأجزاء من الخطاب الذي ألقاه زيلينسكي باللغة الإنجليزية مثل قوله "أوكرانيا متمسكة بخطوط (القتال) ولن تستسلم أبدا"، مشبها معركة بلاده ضد قوات موسكو بالمعارك الكبرى في الحرب العالمية الثانية وبالثورة الأمريكية

"إرهابيان وجدا بعضهما البعض"

كما ربط الرئيس الأوكراني في خطابه بين الحرب التي تشنها روسيا ضد بلاده والتهديد الذي تمثله إيران على حلفاء الولايات المتّحدة في المنطقة، ليدغدغ بذلك مشاعر المعسكر الجمهوري الذي يأخذ بشدة على الرئيس الديموقراطي بايدن تساهله مع الجمهورية الإسلامية.

وحذر زيلينسكي من أن "المسيرات القاتلة التي أرسلتها إيران بالمئات إلى روسيا أصبحت تشكل تهديدا لبنيتنا التحتية الإستراتيجية. لقد وجد (بلدان) إرهابيان بعضهما البعض. إنها مسألة وقت فقط قبل أن يهاجموا حلفاءكم الآخرين".

وعلى الرغم من النبرة الجدية التي تميز بها خطابه، إلا أن الممثل السابق اعتمد أسلوبا اقترب قليلا من المزاح للتأكيد على أنه لن يستكين في محاولته الحصول على المزيد من الأسلحة والأعتدة المتطورة.

لقاء بايدن في البيت الأبيض

وخلال مؤتمر صحفي مع زيلينسكي، قال بايدن مخاطبا ضيفه "لن تكونوا أبدا لوحدكم"، مذكرا بأنه "عندما تعرضت حرية أوكرانيا للتهديد، فإن الشعب الأمريكي، على غرار أجيال سابقة من الأمريكيين، لم يتردد".

وأضاف الرئيس الأمريكي "نحن ندرك أن معركة أوكرانيا تندرج في إطار أمر أكبر بكثير"، مشددا على أن "الشعب الأمريكي يعرف أنه ما لم نتصد لمثل هذه الهجمات الصارخة على الحرية والديموقراطية والمبادئ الأساسية مثل السيادة وسلامة الأراضي، فإن العالم سيواجه عواقب أسوأ بكثير".

للمزيد: بايدن يستقبل زيلينسكي في البيت الأبيض ويتعهد بتقديم الدعم لأوكرانيا ضد "العدوان الروسي"

وتابع الرئيس الأمريكي مخاطبا نظيره الأوكراني "سنبقى إلى جانبكم ما دامت هناك حاجة لذلك"، مشيرا إلى أنه "ليس قلقا على الإطلاق" بشأن صلابة التحالف الغربي في وجه روسيا بعد مرور 300 يوم على بدء الحرب.

وقال بايدن "لم أرَ من قبل حلف شمال الأطلسي أو الاتحاد الأوروبي متحدين هكذا حول أي شيء".

وأوضح بايدن أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين ليست لديه نية لوقف "هذه الحرب الوحشية" ضد أوكرانيا، واصفا ما يفعله بوتين بأن مروع، إذ يستهدف دور الأيتام والمدارس هناك.

وعن الوعد الأمريكي بتقديم منظومة باتريوت للدفاع الصاروخي أرض-جو لكييف، قال بايدن للصحفيين إن باتريوت "منظومة دفاعية وليست تصعيدا... نحب ألا تُستخدم، بل أن توقف الهجمات فحسب".

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وقال بايدن ووزير خارجيته أنتوني بلينكن في وقت سابق إن الولايات المتحدة ستقدم مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا بقيمة 1.85 مليار دولار، تشمل نقل منظومة باتريوت للدفاع الجوي.

وخلال المؤتمر الصحافي ألمح الرئيس الأوكراني الذي اختارته مجلة تايم "رجل العام" إلى أنّه سيطلب المزيد من هذه الصواريخ.

وقال زيلينسكي ممازحاً "ماذا سيحدث ما أن يتم نصب صواريخ باتريوت؟ سنرسل رسالة جديدة إلى الرئيس بايدن نقول له فيها إننا نود الحصول على المزيد من صواريخ باتريوت"، مثيراً بذلك ضحك الحاضرين في القاعة. ورد بايدن قائلاً "نحن نعمل على ذلك".

وفي القاعة الشرقية التي تزينت كسائر أنحاء البيت الأبيض بالزينة الميلادية سئل زيلينسكي عن الرسالة التي يود توجيهها للأمريكيين فقال "أتمنى لكم السلام. أتمنى لكم رؤية أطفالكم أحياء".

لكن الرئيس الأوكراني شدد على أن التوصل إلى "سلام عادل" ينهي الحرب، كما اقترح بايدن، لا يعني بأي شكل من الأشكال المساومة على وحدة أراضي بلاده.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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