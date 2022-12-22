زيلينسكي يؤكد أمام أعضاء الكونغرس في واشنطن أن "أوكرانيا حية وتقاتل ولن تستلم أبدا"

الحرب في أوكرانيا

في خطاب تاريخي ألقاه في واشنطن أمام الكونغرس الأمريكي قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن بلاده لن تستسلم أبدا للقوات الروسية التي تهاجم أراضيها منذ 24 شباط/فبراير، مؤكدا أن القوات الأوكرانية صامدة في مواقعها "ولن تستسلم أبدا"، وأشار إلى أن المساعدة الأمريكية لبلاده ليست صدقة بل استثمار في الأمن العالمي.

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صفق أعضاء الكونغرس الأمريكي بمجلسيه الأربعاء وقوفا ومطولا للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مستهل خطاب له في الكابيتول بعدما التقى الرئيس جو بايدن في البيت الأبيض.

ويختتم زيلينسكي زيارته التاريخية هذه إلى الولايات المتحدة بهذا الخطاب أمام المشرعين الأمريكيين الذين يتعين عليه إقناعهم بمواصلة تمويل المساعدة العسكرية الحيوية التي تقدمها الولايات المتحدة لبلاده لتصدي للهجوم الروسي.

وشكر زيلينسكي أعضاء الكونغرس بمجلسيه قائلا "أود أن أشكركم جزيل الشكر، على المساعدة المالية التي قدمتموها لنا والتي قد تقررون" تقديمها لاحقا، مؤكدا أن "أموالكم ليست صدقة، بل استثمار في الأمن العالمي والديمقراطية، ونحن نديرها بأكثر الطرق مسؤولية".

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وأكد زيلينسكي الذي قدم للكونغرس علما أوكرانيا جلبه معه من أرض المعركة، أن أوكرانيا "حية وتقاتل" وإن قواته "صامدة في مواقعها ولن تستسلم أبدا".

وقال للمشرعيين الأمريكيين من كلا الحزبين إن هذا العلم هو هدية من العسكريين الأوكرانيين الذين يقاتلون على خط الجبهة في باخموت، المدينة التي زارها الثلاثاء عشية أول رحلة له إلى الخارج منذ بدأت القوات الروسية هجومها على بلاده في 24 شباط/فبراير

فرانس24/ أ ف ب

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