عاصفة شتوية تجتاح الولايات المتحدة وتتسبب بإلغاء الآلاف الرحلات الجوية في بداية موسم العطلات

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طائرة جوية تابعة لشركة يونايتد عالقة بسبب الثلوج في مدرج مطار أوهير الدولي بشيكاغو، إلينوي ، في 22 كانون الأول، ديسمبر 2022.

تجتاح معظم مناطق الولايات المتحدة هذا الأسبوع عاصفة شتوية مصاحبة لثلوج كثيفة وصفت بأنها "تحدث مرة فقط كل جيل" ما أدى إلى تأخير وإلغاء أكثر من 4400 رحلة جوية كانت مقررة يومي الخميس والجمعة. وأعلنت عدة ولايات حالة الطوارئ، ومن بينها أوكلاهوما وكنتاكي، فيما ستنخفض الحرارة بشدة وصولا إلى تكساس في جنوب البلاد.

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تشهد معظم مناطق الولايات المتحدة منذ الخميس، عاصفة قالت السلطات إنها تحدث "مرة واحدة فقط في كل جيل"، وهو ما أدى إلى تأخير وإلغاء آلاف الرحلات الجوية وتساقط الثلوج بكثافة مع الانخفاض الشديد في الحرارة.

وحذرت السلطات من أن الظروف شديدة الخطورة للتنقل، في وقت يقبل الأمريكيون بكثافة على استعمال الطرق والمطارات في موسم الأعياد.

ووفقا لموقع "فلايت أوير" لتتبع حركة الطائرات، تقرر إلغاء أكثر من 2350 رحلة جوية بالولايات المتحدة الخميس، و2120 رحلة أخرى الجمعة، بينما ألغت شركة أمتراك للسكك الحديدية الخاصة بالركاب رحلات عشرات القطارات خلال عيد الميلاد، مما يربك خطط عشرات الآلاف للسفر لقضاء العطلات.

وتأجلت 8 آلاف و450 رحلة أخرى الخميس، تشمل أكثر من ثلث الرحلات التي تسيرها شركات "أمريكان إيرلاينز" و"يونايتد إيرلاينز" و"ساوث وست إيرلاينز".

وقالت إدارة الطيران الاتحادية الخميس، إن العاصفة الشتوية تسببت في سقوط ثلوج بالغرب الأوسط، مع توقع اضطرابات كبيرة في السفر بشيكاغو، وديترويت، ومنيابوليس سانت بول.

بايدن: الوضع خطير

ووجه الرئيس جو بايدن الخميس نداء إلى الشعب قائلا"من فضلكم خذوا هذه العاصفة على محمل الجد.. أشجع الجميع على الاستماع إلى التحذيرات على المستوى المحلي.. الوضع خطير".

وأعلنت عدة ولايات حالة الطوارئ، ومن بينها أوكلاهوما وكنتاكي، فيما ستنخفض الحرارة بشدة وصولا إلى تكساس في جنوب البلاد.

وبحسب السلطات الأمريكية، من المحتمل أن تتسبب الثلوج والرياح في حدوث عواصف ثلجية في أماكن معينة، ما يجعل أي تنقل "خطيرا بل مستحيل في بعض الأحيان".

ومن المنتظر أن تتفاقم الثلوج بحلول الجمعة، وتستمر خلال عطلة عيد الميلاد في نهاية الأسبوع. وذهبت خدمة الأرصاد في بوفالو بولاية نيويورك إلى حد تسميتها "عاصفة تحدث مرة واحدة فقط في كل جيل".

وستتأثر منطقة الغرب الأوسط والبحيرات العظمى على نحو خاص في نهاية هذا الأسبوع مع ظهور عواصف ثلجية.

ويمكن أن تهب عواصف بسرعة تصل إلى 80 كيلومترا في الساعة، ما قد يتسبب في سقوط أشجار وانقطاع التيار الكهربائي.

فرانس24/أ ف ب

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