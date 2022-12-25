الولايات المتحدة: القضاء يرفض طعنا في نتائج انتخابات حاكم ولاية أريزونا قدمته مرشحة حليفة لترامب

رفض القاضي بيتر طومسون بولاية أريزونا الأمريكية دعوى تقدمت بها كاري ليك المرشحة الجمهورية المؤيدة لدونالد ترامب لمنصب حاكم الولاية، تطعن فيها بنتائج الانتخابات التي خسرتها كاتي هوبز بفارق 17,117 صوتا مدعية أن المشاكل التي اعترضت طباعة بطاقات الاقتراع في مقاطعة ماريكوبا الأكثر اكتظاظا بالسكان في الولاية كانت مقصودة وتهدف إلى هزيمتها. وقال القاضي في قراره لم تجد "دليلا واضحا ومقنعا على مخالفات" ادعت ليك وجودها.

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رفض قاض في ولاية أريزونا السبت دعوى تقدمت بها المرشحة الجمهورية المؤيدة لدونالد ترامب كاري ليك، للطعن في نتيجة انتخابات حاكمية الولاية الواقعة جنوب غرب البلاد.

وقال القاضي بيتر طومسون في قراره الذي اطلعت عليه وكالة الأنباء الفرنسية إن المحكمة لم تجد "دليلا واضحا ومقنعا على مخالفات" زعمتها ليك من شأنها أن تؤثر في نتيجة انتخابات منتصف الولاية في تشرين الثاني/نوفمبر.

لكن ليك مذيعة الأخبار التلفزيونية السابقة البالغة 53 عاما سارعت إلى الرد عبر تويتر السبت قائلة "من أجل استعادة الثقة والنزاهة في انتخاباتنا، سأستأنف حكمه".

وزعمت ليك بعد خسارتها أمام الديمقراطية كاتي هوبز بفارق 17,117 صوتا أن المشاكل التي اعترضت طباعة بطاقات الاقتراع في مقاطعة ماريكوبا الأكثر اكتظاظا بالسكان في أريزونا كانت مقصودة وتهدف إلى هزيمتها.

وأضاف القاضي طومسون الذي ثبت أيضا فوز هوبز أن المحكمة لا يمكنها قبول تكهنات أو تخمينات بدلا من أدلة واضحة ومقنعة.

واستغل أنصار ليك بعض الأعطال التي طرأت على آلات التصويت في ماريكوبا وتشكل الطوابير أمامها خلال انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر من أجل الترويج لنظرياتهم حول عمليات تزوير.

ونفى مسؤولو الانتخابات استبعاد أي صوت قانوني وقاموا بحملة على وسائل التواصل الاجتماعي لدحض الأكاذيب التي يتم تداولها عبر الإنترنت.

وخضعت أريزونا لتدقيق شديد لمدة عامين منذ أن حقق جو بايدن فوزا ضئيلا في الولاية ضد ترامب حين كان رئيسا، كما أصبحت مقاطعة ماريكوبا نقطة الارتكاز لمنكري نتيجة الانتخابات الرئاسية.

وجعلت ليك إنكار فوز بايدن في الانتخابات الرئاسية عام 2020 في صلب حملتها الانتخابية، وقالت إنها ما كانت لتصادق على فوزه لو كانت في منصب الحاكم في ذلك الوقت.

فرانس24/ أ ف ب

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