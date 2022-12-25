مقتل 17 شخصا في عاصفة ثلجية شلت الحياة بالولايات المتحدة وأفسدت الاحتفال بعيد الميلاد

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أفسدت عاصفة ثلجية قوية احتفالات ملايين الأمريكيين بليلة عيد الميلاد في أجواء شديدة البرودة مع مقتل 17 شخصا وسط اضطراب حاد في حركة التنقل. وتضرب عاصفة تعد الأعنف منذ عقود، البلاد منذ مساء الأربعاء وقد رافقتها رياح قطبية تسببت في تساقط ثلوج كثيفة خصوصا في منطقة البحيرات الكبرى.

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أودت عاصفة ثلجية شلت عدة مناطق بالولايات المتحدة بحياة 17 شخصا وجعلت سكان عدد من مناطق يقضون ليلة عيد الميلاد في أجواء من البرد الشديد مع إلغاء آلاف الرحلات الجوية إلى قطع طرق.

وتتوقع خدمة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية (إن دبليو إس) أن تستمر العاصفة خلال عطلة نهاية الأسبوع قبل أن تعود درجات الحرارة إلى معدلاتها الموسمية الطبيعية "بحلول منتصف الأسبوع المقبل".

وحتى الساعة 22,00 بتوقيت غرينتش من مساء السبت، كان حوالي 530 ألف منزل بدون كهرباء مقابل 1,5 مليون في الوقت نفسه من الجمعة، حسب موقع "باور-آوتيج. يو اس"، خصوصا في ولايتي كارولاينا الشمالية ومين حيث تدنت درجات الحرارة إلى دون الصفر.

وحذرت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية من خطر الموت بسبب البرد ودعت سكان المناطق المتضررة إلى البقاء في منازلهم. وقال المصدر نفسه أن درجة الحرارة انخفضت إلى 48 درجة مئوية دون الصفر.

من جهة أخرى، أكدت السلطات أن 17 شخصا على الأقل في ثماني ولايات لقوا مصرعهم بسبب الأحوال الجوية.

وسقط أربعة من القتلى في ولاية أوهايو في حوادث مرتبطة بالعواصف. وقال مايك ديواين حاكم أوهايو إن عددا من هؤلاء الضحايا لقوا حتفهم في حوادث على الطرق التي أصبحت خطيرة جدا.

ونشرت حاكمة نيويورك كاثي هوشول الحرس الوطني في مقاطعتي آيري وبوفالو في شمال شرق الولاية المنطقة المتأثرة بالعاصفة بشدة. وقال مسؤولون في بوفالو كبرى مدن الولاية إن خدمات الطوارئ شبه مشلولة.

تراجع قوة العاصفة

وتضرب عاصفة تعد الأعنف منذ عقود، البلاد منذ مساء الأربعاء. وقد رافقتها رياح قطبية تسببت في تساقط ثلوج كثيفة خصوصا في منطقة البحيرات الكبرى.

وألغيت أكثر من 3300 رحلة وأرجئت أكثر من 7500 أخرى السبت. وفي اليوم السابق ألغيت نحو ستة آلاف رحلة، حسب الموقع الإلكتروني لمراقبة حركة الطيران "فلايت-أوير.كوم".

من جانبه، قال وزير النقل الأمريكي بيت بوتيدجادج في تغريدة على تويتر السبت إن "الحد الأقصى من الاضطراب أصبح وراءنا وشركات الطيران والمطارات تستأنف عملياتها تدريجيا"، مما بعث الأمل في المسافرين العالقين في مطارات مثل أتلانتا وشيكاغو ودنفر وديترويت ونيويورك على أمل حدوث معجزة في عيد الميلاد.

واضطر زاك كويلر (35 عامًا) لقضاء ليلة رأس السنة الجديدة مع أصدقائه في نيويورك بعد إلغاء رحلته مرتين هذا الأسبوع إلى هيوستن حيث كان يفترض أن يجتمع مع عائلته. وقال لوكالة الأنباء الأمريكيو إنه "منهك" لكن يفترض أن يتمكن من لقاء العائلة الأحد يوم عيد الميلاد.

وفي عدد كبير من المدن الأمريكية مثل دنفر أو شيكاغو، فُتحت ملاجئ لاستقبال الأشخاص المحتاجين للحصول على تدفئة وحمايتهم من خطر انخفاض حرارة الجسم.

وبسبب تدني درجات الحرارة، أصبح الضغط على شبكة الطاقة كبيرا جدا.

ودعت "بنسلفانيا-نيوجيرزي-ميريلاند إنتركونيكشن" (بي جي إم) شركة توزيع الكهرباء في عشر ولايات في شمال شرق الولايات المتحدة، السكان إلى خفض استهلاكهم طوال يوم السبت من أجل تجنب انقطاعات في التيار.

كندا أيضا تضررت من العاصفة

وأثرت العاصفة على احتفالات عيد الميلاد في كندا أيضا حيث أصدرت السلطات تحذيرات شديدة من الأحوال الجوية السيئة وقطعت الكهرباء عن مئات الآلاف من الأشخاص في مقاطعتي أونتاريو وكيبيك وألغي عدد كبير من الرحلات الجوية في مطارات في فانكوفر وتورونتو ومونتريال.

وقالت خدمة النقل بالسكك الحديدية الكندية "فيا ريل" إنه سيتم تعليق كل رحلات القطارات من تورونتو إلى أوتاوا ومونتريال في يوم عيد الميلاد بعد خروج قطار عن مساره بينما أدت "الظروف الجوية القاسية" إلى إلغاء عدد كبير من الرحلات الأخرى.

وفي تورونتو، تحدث عالم الأرصاد الجوية كيلسي ماك أوين عن أمواج يصل ارتفاعها إلى ثمانية أمتار على بحيرة آيري. وأشارت إدارة الأرصاد الجوية الأمريكية إلى رياح سرعتها 120 كلم في الساعة في فيربورت هاربور بولاية أوهايو على البحيرة نفسها.

فرانس24/ أ ف ب

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