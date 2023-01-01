البرازيل: تنصيب لويس إيناسيو لولا دا سيلفا رئيسا للبلاد للمرة الثالثة

الرئيس المنتخب لويس إيناسيو لولا دا سيلفا وزوجته روزانجيلا، ونائب الرئيس المنتخب جيرالدو ألكمين، وزوجته ماريا لوسيا ريبيرو ، يغادرون كاتدرائية ميتروبوليتان متجهين نحو الكونغرس لحضور مراسم أداء اليمين، في برازيليا، البرازيل، الأحد 1 كانون الثاني/يناير 2023.

أصبح لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الأحد رئيسا للبرازيل للمرة الثالثة، بعدما أدى اليمين الدستورية أمام الكونغرس في العاصمة برازيليا وسط "مد أحمر" من أنصاره. وفي خطاب شديد اللهجة ألقاه الأحد أمام الكونغرس بعد تنصيبه، تعهد الرئيس البرازيلي الجديد "إعادة بناء البلاد مع الشعب البرازيلي". متهما سلفه اليميني المتطرف بأنه "استنفد الموارد الصحية وقام بتفكيك التربية والثقافة والعلم والتكنولوجيا ودمر حماية البيئة" في البلاد.

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تم تنصيب لويس إيناسيو لولا دا سيلفا(77 عاما) الأحد رئيسا للبرازيل للمرة الثالثة خلال حفل في الكونغرس حيث أدى اليمين الدستورية، بعد 12 عامًا من ترك السلطة بعد ولايتين رئاسيتين (2003-2010).

وتعتبر عودته إلى قصر بلانالتو خطوة استثنائية، خاصة وأنه كان يقبع في السجن قبل أربع سنوات فقط بتهمة الفساد.

وبدأت مراسم التنصيب بالتزام أعضاء الكونغرس دقيقة صمت تكريما لأسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه الذي توفي الخميس إلى جانب البابا السابق بنديكتوس السادس عشر الذي توفي السبت، قبل تنصيب لولا ونائبه اليميني جيرالدو ألكمين.

وألقى الرئيس البرازيلي الجديد لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الأحد خطابا شديد اللهجة أمام الكونغرس بعد تنصيبه، تعهد فيه "إعادة بناء البلاد مع الشعب البرازيلي". مشيرا إلى سجل "كارثي" لسلفه جايير بولسونارو.

كما اتهم لولا اليساري سلفه اليميني المتطرف بأنه "استنفد الموارد الصحية وقام بتفكيك التربية والثقافة والعلم والتكنولوجيا ودمر حماية البيئة" في البلاد.

هذا، وأكد أن البرازيل "لا تحتاج إلى إزالة الغابات" لدعم زراعتها، وقال "سنتمكن من العيش من دون قطع الأشجار ومن دون إحراق" الغابات، وخصوصا في منطقة الأمازون، علما أن المجتمع الدولي ينتظر منه خطوات ملموسة بعد عملية إزالة الغابات الواسعة النطاق التي شهدتها عهدة بولسونارو.

وحيا الرئيس الجديد الآلاف من الأنصار الذين كانوا يرتدون لون حزب العمال لولا أثناء توجهه إلى الكونغرس في سيارة رولز رويس تقليدية مكشوفة مع ألكمين وزوجتيهما، رغم المخاوف المتعلقة بالأمن.

وإلى ذلك، غاب عن احتفالات التنصيب التي جرت وسط إجراءات أمنية مشددة بينما لا يزال ناشطون من اليمين المتطرف يرفضون الاعتراف بفوز لولا، الرئيس المنتهية ولايته جايير بولسونارو الذي غادر البرازيل قبل يومين من نهاية ولايته.

ونتيجة ذلك، لم يسلم الوشاح الرئاسي لخلفه كما جرت العادة علما أن ذلك لم يحدث منذ العام 1985 ونهاية النظام العسكري في البرازيل.

من جانبه، هنأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لولا بتنصيبه عبر نشر تغريدتين بالفرنسية والبرتغالية. وقال "نظام وتقدم: البرازيل تفي بالتزامها. تهانينا عزيزي الرئيس، صديقي العزيز بتنصيبك. نحن معا".

Toutes mes félicitations, cher @LulaOficial, pour ton élection qui ouvre une nouvelle page de l'histoire du Brésil. Ensemble, nous allons unir nos forces pour relever les nombreux défis communs et renouer le lien d'amitié entre nos deux pays. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 30, 2022 ماكرون يهنئ لولا

"لحظة تاريخية ..لا يمكن تفويتها"

وانتظر عشرات آلاف البرازيليين تحت شمس حارقة في طوابير طويلة امتدت على مئات الأمتار بسبب الإجراءات الأمنية بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

من جهتها، قالت الأستاذة المتقاعدة زينة ماريا سواريس بينتو لوكالة الأنباء الفرنسية "إنها لحظة تاريخية وكان مستحيلا بالنسبة لي ألّا أكون هنا".

وأضافت المرأة التي سافرت لمدة 30 ساعة بالحافلة من ولاية سانتا كاتارينا الجنوبية إلى برازيليا "لا حدود لتأثّري".

ومن بين المبعوثين الدبلوماسيين الأجانب والبالغ عددهم نحو 50، 17 رئيس دولة منهم رؤساء ألمانيا والبرتغال وعدة دول في أميركا اللاتينية مثل الأرجنتين إلى جانب ملك إسبانيا.

كما أرسلت الولايات المتحدة وزيرة داخليتها ديب هالاند، فيما أرسلت الصين نائب الرئيس وانغ كيشان. أما فرنسا، فيمثلها أوليفييه بيشت الوزير المفوض للتجارة الخارجية.

هذا، وقد أوردت الجريدة الرسمية في نسختها الصادرة الجمعة أن الأمين العام للرئاسة أجاز خروج أعضاء من الطاقم الأمني المكلف بحماية "الرئيس السابق" في رحلة إلى ميامي من "الأول إلى الثلاثين من كانون الثاني/يناير 2023".

وعاش جايير بولسونارو بعيدا عن الأضواء في برازيليا منذ إعلان فوز خصمه اللدود لولا بفارق بسيط في الانتخابات الرئاسية، مفضلا التزام الصمت. وغادر البلاد الجمعة إلى ميامي.

حراسة أمنية مشددة

وقد تم تعزيز الإجراءات الأمنية في وقت يصر أكثر مؤيدي بولسونارو تطرفا على رفض وصول لولا إلى السلطة وما زالوا يقيمون أمام ثكنات في مدن مختلفة ويطالبون بتدخل عسكري.

كما تمت تعبئة جميع عناصر الشرطة في منطقة برازيليا والبالغ عددهم نحو ثمانية آلاف، بالإضافة إلى ألف شرطي فدرالي يمكن أن يدعمهم عناصر من القوات الوطنية إذا لزم الأمر ذلك.

02:01 الرئيس المنتخب لويس إيناسيو لولا دا سيلفا وزوجته روزانجيلا، ونائب الرئيس المنتخب جيرالدو ألكمين، وزوجته ماريا لوسيا ريبيرو ، يغادرون كاتدرائية ميتروبوليتان متجهين نحو الكونغرس لحضور مراسم أداء اليمين، في برازيليا، البرازيل، الأحد 1 كانون الثاني/يناير 2023. © أسوشيتد برس

وتم أيضا تحديد عدد الأشخاص الذين يمكنهم متابعة خطاب لولا أمام قصر بلانالتو بـ 30 ألفًا، وحظرت السلطات حمل الأسلحة لمعظم المدنيين.

وطافت دوريات الشرطة في مطار برازيليا الذي عثر بالقرب منه على عبوة ناسفة قبل أسبوع في شاحنة صهريج زرعها مناصر لبولسونارو أراد "إثارة الفوضى" و"منع وصول الشيوعية" إلى البرازيل.

من جهتها كانت السيدة الأولى الجديدة روسانخيلا دا سيلفا المنظم الكبير للجانب الاحتفالي من الفعاليات إذ أشرفت على تنظيم حفلات موسيقية قبل وبعد الاحتفالات الرسمية.

ومنذ السبت، توافد آلاف المؤيدين لحزب العمال إلى برازيليا في رحلات جوية وبرية.

أمّا لولا الذي استكمل في الأيام الأخيرة تشكيلة حكومته المؤلفة من 37 وزيرًا، فيتعين عليه الآن خوض "مهمة شاقة" اعتبارًا من الاثنين، بحسب نائبه.

فرانس24/أ ف ب

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