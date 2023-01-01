كولومبيا: هدنة بين الحكومة والجماعات المسلحة لمدة 6 أشهر

أعلن الرئيس الكولومبي غوستافو بترو، عشية رأس السنة، عن اتفاق ثنائي لوقف إطلاق النار مع الجماعات المسلحة الخمس الرئيسية التي ما زالت تنشط في البلاد. وأضاف أنه يمكن تمديد الهدنة حسبما ستؤول إليه المفاوضات.

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جاءت تغريدة الرئيس الكولومبي بترو،عشية رأس السنة، معلنة التوصل إلى هدنة لمدة ستة أشهر مع الجماعات المسلحة الخمس الرئيسية التي ما زالت تنشط في البلاد، إذ قال "اتفقنا على وقف إطلاق النار مع جيش التحرير الوطني وسيغوندا ماركيتاليا والأركان المركزية وقوات الدفاع الذاتي غايتانيستا في كولومبيا وقوات الدفاع الذاتي في سييرا نيفادا من 1 كانون الثاني/يناير إلى 30 حزيران/يونيو 2023، وسيعتمد تمديده على "التقدم المحرز في المفاوضات".

وكان بترو قد تعهد عندما تولى السلطة في آب/أغسطس التفاوض مع كل الجماعات المسلحة الكولومبية. وجاءت هذه الهدنة كخطوة أولى نحو تحقيق سياسة "السلام الكامل" لإنهاء الصراع المستمر في البلاد رغم حل القوات المسلحة الثورية الكولومبية "فارك" عام 2017.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر، استؤنفت في كراكاس المحادثات المتوقفة منذ أربع سنوات بين الحكومة الكولومبية ومتمردي "جيش التحرير الوطني" إلا أنها فشلت حتى الآن في وقف العنف في كل أنحاء البلاد.

وتشهد كولومبيا منذ أكثر من 50 عاما نزاعا مسلحا بين الدولة ومجموعات مختلفة من الميليشيات اليسارية والقوات شبه العسكرية اليمينية وتجار المخدرات.

فرانس24/ أ ف ب

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