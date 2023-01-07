وسائل إعلام: قراصنة روس استهدفوا ثلاثة مختبرات نووية أمريكية الصيف الماضي

أظهرت سجلات للإنترنت فحصتها وكالة رويترز بالتعاون مع خبراء أمن إلكتروني، قيام فريق قرصنة روسي يدعى "كولد ريفر" باستهداف ثلاثةت مختبرات للأبحاث النووية في الولايات المتحدة الصيف الماضي، دون أن تحدد الوكالة الغاية من الاستهداف. وفي الوقت الذي يؤكد فيه مسؤولون غربيون أن الحكومة الروسية تتصدر العالم في القرصنة الرقمية، امتنعت وكالة الأمن القومي الأمريكية ونظيرتها البريطانية عن التعليق على هذه الأنشطة.

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كشفت سجلات للإنترنت فحصتها وكالة رويترز وخمسة خبراء بالأمن الإلكتروني، أن فريقا من القراصنة الروس يُعرف باسم "كولد ريفر" استهدف ثلاثة مختبرات للأبحاث النووية في الولايات المتحدة الصيف الماضي.

وتوضح سجلات الإنترنت أن الفريق استهدف بين آب/أغسطس وأيلول/سبتمبر، مختبرات بروكهافن وأرغون ولورانس ليفرمور الوطنية الأمريكية، بالتزامن مع حديث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن استعداد بلاده لاستخدام ترسانتها النووية للدفاع عن أراضيها.

وأظهرت السجلات أن القراصنة أنشأوا صفحات تسجيل دخول زائفة لكل مؤسسة وأرسلوا رسائل بريد إلكتروني إلى العلماء النوويين في محاولة لجعلهم يكشفون عن كلمات المرور الخاصة بهم.

ولم تتمكن رويترز من تحديد سبب لاستهداف المختبرات أو مدى نجاح أي من محاولات الاختراق. ورفض متحدث باسم مختبر بروكهافن التعليق. ولم يرد مختبر لورانس ليفرمور على طلب التعليق. وأحال متحدث باسم مختبر أرغون الأسئلة إلى وزارة الطاقة الأمريكية التي رفضت بدورها التعليق.

وقال باحثون في مجال الأمن الإلكتروني ومسؤولون حكوميون غربيون، إن فريق "كولد ريفر" كثف حملة القرصنة ضد حلفاء كييف منذ الهجوم على أوكرانيا.

وحدث الهجوم الرقمي على المختبرات الأمريكية في الوقت الذي دخل فيه خبراء الأمم المتحدة الأراضي الأوكرانية التي تسيطر عليها روسيا لتفقد أكبر محطة للطاقة الذرية في أوروبا (زابوريجيا) وتقييم احتمالات حدوث كارثة إشعاعية مدمرة في ظل قصف شديد على مواقع قريبة من المحطة.

وظهر فريق "كولد ريفر" لأول مرة تحت مجهر خبراء الاستخبارات بعد استهدافه لوزارة الخارجية البريطانية عام 2016. وتورط في عشرات من حوادث القرصنة البارزة الأخرى في السنوات القليلة الماضية، وفقا لمقابلات مع تسعة من شركات الأمن الإلكتروني.

وقالت رويترز إنها تتبعت حسابات البريد الإلكتروني المستخدمة في عمليات القرصنة بين عامي 2015 و2020 لشخص يعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات في مدينة سيكتيفكار الروسية.

دعم معلوماتي للكرملين

وقال آدم ماير، النائب البارز لرئيس الاستخبارات في شركة الأمن الإلكتروني الأمريكية (كراودسترايك) إن "هذه واحدة من أهم مجموعات القرصنة التي لم تكن معروفة من قبل.. إنهم ضالعون بشكل مباشر في دعم عمليات المعلومات في الكرملين".

ولم يرد على طلبات التعليق بالبريد الإلكتروني كل من جهاز الأمن الاتحادي الروسي ووكالة الأمن الداخلي التي تشن أيضا حملات تجسس لصالح موسكو، كما لم ترد سفارة روسيا في واشنطن.

ويقول مسؤولون غربيون إن الحكومة الروسية تتصدر العالم في القرصنة الرقمية وتستخدم التجسس الإلكتروني لسرقة معلومات عن الحكومات والصناعات الأجنبية للحصول على ميزة تنافسية. لكن موسكو دأبت على إنكار تورطها في أنشطة القرصنة.

وعرضت رويترز النتائج التي توصلت إليها على خمسة خبراء في الصناعة، وأكدوا ضلوع فريق (كولد ريفر) في محاولات اختراق المختبرات النووية، بناء على آثار رقمية مشتركة ربطها الباحثون تاريخيا بالفريق.

وامتنعت وكالة الأمن القومي الأمريكية عن التعليق على أنشطة كولد ريفر، ولم تعلق نظيرتها البريطانية. ورفضت وزارة الخارجية في لندن التعليق.

فرانس24/ رويترز

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