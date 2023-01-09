البرازيل: إدانة دولية واسعة لاقتحام أنصار بولسونارو مقار حكومية وإعفاء حاكم برازيليا من منصبه لـ90 يوما

أحد مؤيدي بولسونارو في القصر الرئاسي في 8 يناير 2023 في برازيليا.

وصف الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا "بالمخربين الفاشيّين" أنصار سلفه جايير بولسونارو الذين اقتحموا مقار الكونغرس والمحكمة العليا وقصر بلانالتو الرئاسي الأحد، وتوعد الذين مولوا هذه التحركات بالعقاب. ومن أبرز ردود الفعل الدولية، اعتبار الرئيس الأمريكي جو بايدن ما حدث "شائنا"، و"الإدانة المطلقة" التي عبر عنها رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال لعملية الاقتحام. ومن الإجراءات التي اتُخذت في البرازيل على الفور، بدء التحقيق في الهجوم وإعفاء المحكمة العليا في ساعة متأخرة من مساء الأحد لحاكم العاصمة برازيليا من منصبه لمدة 90 يوما بسبب قصور أمني.

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اقتحم المئات من أنصار الرئيس البرازيلي السابق اليميني المتطرف جايير بولسونارو الأحد مقار الكونغرس والمحكمة العليا وقصر بلانالتو الرئاسي في برازيليا، بعد أسبوع على تنصيب لويز إيناسيو لولا دا سيلفا رئيسا للبلاد. فيما يلي أبرز المواقف الدولية من عملية الاقتحام التي شهدتها البرازيل:

البرازيل

دان الرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا الأحد اقتحام "مخرّبين فاشيّين" مقار الكونغرس والمحكمة العليا وقصر بلانالتو الرئاسي. وقال لولا "سنجدهم كلّهم وسيُعاقَبون جميعًا"، مشددا على أن "الديموقراطيّة تضمن حرّية التعبير، لكنّها تتطلّب أيضًا احترام المؤسّسات".

وأضاف "ما فعله هؤلاء المخرّبون، هؤلاء الفاشيّون المتعصّبون... لم يسبق له مثيل في تاريخ بلادنا. أولئك الذين موّلوا هذه الاحتجاجات سيدفعون ثمن هذه الأعمال غير المسؤولة وغير الديموقراطيّة".

من جهته، قال وزير العدل والأمن العام فلافيو دينو إن "هذه المحاولة العبثيّة لفرض إرادة بالقوّة لن تسود".

الولايات المتحدة

وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن الأحد الهجوم الذي شنه مؤيدون لبولسونارو بأنه "شائن". وكتب بايدن "أدين الاعتداء على الديموقراطيّة وعلى التداول السلمي للسلطة في البرازيل. المؤسّسات الديموقراطيّة البرازيليّة تحظى بدعمنا الكامل، وإرادة الشعب البرازيلي يجب ألّا تُقوَّض. إنّي أتطلّع إلى مواصلة العمل مع لولا".

وكتب وزير خارجيته أنتوني بلينكن على تويتر أن "استخدام العنف لمهاجمة المؤسّسات الديموقراطيّة يبقى على الدوام أمرًا غير مقبول".

بدوره، كتب مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك سوليفان "الولايات المتحدة تدين أيّ محاولة لتقويض الديموقراطيّة في البرازيل".

المكسيك

أعرب الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور عن دعمه للولا. وكتب على تويتر "محاولة الانقلاب في البرازيل مستهجنة وغير ديموقراطيّة". وأضاف "لولا ليس وحده، هو يحظى بدعم القوى التقدّميّة لبلاده والمكسيك والأميركيّتين والعالم".

الأرجنتين

قال الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز إن "دعمه ودعم الشعب الأرجنتيني للولا غير مشروط في مواجهة هذه المحاولة الانقلابيّة".

تشيلي

قال الرئيس التشيلي غابرييل بوريك عبر تويتر إن "الحكومة البرازيليّة تحظى بدعمنا الكامل في مواجهة هذا الهجوم الجبان والدنيء على الديموقراطيّة".

ودعت الحكومة التشيلية من جهتها إلى عقد جلسة خاصة للمجلس الدائم لمنظمة الدول الأمريكية.

منظمة الدول الأمريكية

دان الأمين العام لمنظمة الدول الأمريكية لويس ألماغرو "الاعتداء على المؤسّسات في برازيليا والذي يشكّل عملًا مرفوضًا واعتداءً مباشرًا على الديموقراطيّة". وكتب "هذه الأفعال لا تُغتفَر وهي فاشيّة بطبيعتها".

فنزويلا وكوبا وبوليفيا

دان الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو "الجماعات الفاشيّة الجديدة" التي تسعى إلى إطاحة لولا.

من جهته، أبدى الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل تضامنه، ودان ما وصفها بأنها أعمال مناهضة للديمقراطية تهدف إلى "إثارة الفوضى وعدم احترام الإرادة الشعبيّة".

بدوره، قال وزير خارجية بوليفيا روخيليو مايتا إن الأحداث في البرازيل أظهرت أن أمريكا اللاتينية تواجه تحديا يتمثل في "الدفاع عن ديموقراطيّاتنا عبر منع انتصار خطاب الكراهية".

كندا

دانت كندا بشدة الأحد اقتحام أنصار لبولسونارو مقار السلطة في برازيليا، مؤكّدة "دعمها الرئيس لويز إيناسيو لولا دا سيلفا والمؤسّسات الديموقراطيّة في البرازيل".

وقال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في تغريدة إن "احترام الحقّ الديموقراطي للناس أمر بالغ الأهمّية في أيّ ديموقراطيّة، بما في ذلك بالبرازيل".

الاتحاد الأوروبي

أعرب رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال عن "إدانته المطلقة" لاقتحام مئات من أنصار بولسونارو مقار الكونغرس والرئاسة والمحكمة العليا. وكتب على تويتر "الدعم الكامل للرئيس لولا دا سيلفا الذي انتخبه بشكلٍ ديموقراطي ملايين البرازيليّين بعد انتخابات نزيهة وحرّة".

وعبّر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل عن التأييد نفسه، قائلا إنه شعر بـ"الذهول" جراء أعمال "المتطرّفين العنيفين". وكتب "الديموقراطيّة البرازيليّة ستسود على العنف والتطرّف".

بدورها، قالت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا إنها "قلقة جدًّا". وكتبت على تويتر "الديموقراطيّة يجب أن تُحترم دائمًا"، مضيفة أن البرلمان الأوروبي يقف "إلى جانب" لولا "وكلّ المؤسّسات الشرعيّة والمنتخبة ديموقراطيًّا".

فرنسا

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأحد إلى "احترام المؤسّسات الديموقراطيّة" في البرازيل، مشددا على "دعم فرنسا الثابت" للرئيس لولا.

بدورها، قالت الخارجية الفرنسية إن باريس تدين بـ"أشد العبارات" أعمال العنف ضد المؤسسات الديمقراطية في البرازيل.

من جهته، اتهم المرشح الرئاسي السابق، اليساري الراديكالي جان لوك ميلانشون، عبر تويتر، "اليمين المتطرّف" البرازيلي بـ"محاولة الانقلاب ضدّ الرئيس اليساري الجديد لولا، على شاكلة ما فعله ترامب".

إيطاليا

قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني على تويتر إن الهجوم الذي شهدته البرازيل "لا يمكن أن يتركنا غير مبالين". وأضافت الزعيمة اليمينية المتطرفة أن هجوما كهذا على مقار حكومية "غير مقبول ولا يتوافق مع أيّ شكل من أشكال المعارضة الديموقراطيّة". ودعت إلى "عودة الأمور إلى طبيعتها"، مبدية تضامنها مع المؤسسات البرازيلية.

إسبانيا

قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إنه يدعم "الحكومة المنتخبة ديموقراطيًّا" في البرازيل، منددا بـ"تصرّفات المجموعات التي تُعارض النتائج الشرعيّة".

فرانس24/ أ ف ب

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