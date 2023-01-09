بايدن يصل إلى المكسيك لحضور قمة قادة أمريكا الشمالية التي ستناقش الهجرة ومكافحة المخدرات

الرئيس الأمريكي جو بايدن يسير بجوار الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور الذي استقبله عند وصوله إلى مطار فيليب أنغيليس الدولي، في سانتا لوسيا، المكسيك.

وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن الأحد إلى مدينة مكسيكو سيتي قبل قمة مرتقبة لقادة أمريكا الشمالية ستجمعه الثلاثاء بنظيره المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور والكندي جاستن ترودو، وستتطرق لقضايا الهجرة غير الشرعية وتهريب المخدرات والتغير المناخي. وقبل وصوله توجه بايدن إلى الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك للمرة الأولى منذ توليه الرئاسة لزيارة إل باسو، وهي نقطة العبور في ولاية تكساس التي تشكل محور الجدل حول التدفق التاريخي للمهاجرين غير الشرعيين الذين تتهمه المعارضة الجمهورية بغض الطرف عنهم.

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وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن مساء الأحد إلى المكسيك، في أول زيارة رسمية له إلى هذا البلد بعد أكثر من عامين على توليه منصبه، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية.

وكان في استقبال بايدن نظيره المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور عندما نزل من طائرة الرئاسة. ويعقد الرجلان اجتماعات ثنائية الاثنين، قبل قمة لزعماء أمريكا الشمالية الثلاثاء في مكسيكو مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو.

وكان بايدن قد زار مدينة إل باسو نقطة العبور في ولاية تكساس إلى المكسيك، والتي تشكل محور الجدل حول الهجرة غير الشرعية وتهريب المخدرات.

والتقى الرئيس الأمريكي، في إل باسو عناصر من شرطة حدود المدينة، في الوقت الذي تتهمه المعارضة الجمهورية بغض الطرف أمام التدفق التاريخي للمهاجرين غير الشرعيين.

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حل إقليمي

وتحدث الرئيس في وقت متأخر السبت على تويتر عن رحلته مشيرا إلى "الحاجة لتوسيع المسارات القانونية للهجرة المنظمة"، وقال "يمكننا القيام بكل ذلك مع الحد من الهجرة غير الشرعية في الوقت ذاته".

ورافق الرئيس الأمريكي إلى الحدود وزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس الذي دعا الأحد في حديث مع شبكة "أيه بي سي" إلى "حل إقليمي" لأزمة الهجرة.

وكان البيت الأبيض أعلن الخميس عن إجراءات لمحاولة تخفيف الضغط على الحدود بعد تسجيل اعتقال أكثر من 230 ألف شخص في تشرين الثاني/نوفمبر.

من الجدير بالذكر أنه سيسمح لما يصل إلى 30 ألف مهاجر بدخول الولايات المتحدة شهريا من كوبا وهايتي ونيكاراغوا وفنزويلا لكن سيتعين عليهم الوصول جوا حتى لا يزيدوا عبء عمل حرس الحدود على الأرض.

وفي المقابل، ستتم إعادة أولئك الذين يعبرون الحدود بشكل غير قانوني بسهولة أكبر بحسب البيت الأبيض.

الفنتانيل القاتل

يتوقع أن تطغى على زيارة بايدن إلى المكسيك مأساة مخدر الفنتانيل الصناعي الذي يعد أقوى بـ50 مرة من الهيرويين وتشرف على إنتاجه كارتلات مكسيكية مع مكونات كيميائية تستورد من الصين، على ما تفيد وكالة مكافحة المخدرات الأمريكية .

ومن المعلوم أن ثلثي الوفيات الـ108 آلاف الناجمة عن جرعات زائدة في الولايات المتحدة العام 2021 عائدة إلى مواد أفيونية صناعية. أما كميات الفنتانيل المضبوطة في 2022 وحده فتتجاوز الكمية الضرورية لقتل الشعب الأمريكي برمته بحسب الوكالة.

وقال براين نيكولس مسؤول الخارجية الأمريكية لشؤون أمريكا اللاتينية إن الولايات المتحدة تسعى إلى "توسيع تبادل المعلومات" مع المكسيك حول المركبات الكيميائية و"تعزيز الوقاية".

وفي المقابل، عمدت المكسيك قبل زيارة بايدن إلى إلقاء القبض الخميس على أوفيديو غوسمان أحد كبار تجار الميثامفيتامين خلال عملية أسفرت عن سقوط عشرة قتلى في صفوف القوى الأمنية و19 في صفوف كارتل سينالوا.

وقال الخبير الأمني ريكاردو ماركيس "عندما تعقد اجتماعات كهذه فمن الثابت أن السلطات المكسيكية لديها دائما شيء تقدمه عاجلا أم آجلا" معتبرا أن عملية التوقيف لا تؤثر على هيكلية كارتل سينالوا الذي تمتد شبكاته في 50 دولة.

وسيكون التغير المناخي مطروحا على جدول أعمال المحادثات، لا سيما وأن البلدان المشاركة في مؤتمر الأطراف حول المناخ (كوب27) أعلنت في مصر عن مشروعات للطاقة المتجددة تتضمن استثمارات بقيمة 48 مليار دولار، فيما تعهدت خلاله المكسيك بتحسين أهداف خفض الغازات الدفيئة بحلول 2030.

ومن المقرر أن تناقش القمة خلال مباحثاتها استغلال الليثيوم ونقل مصانع تجميع سيارات كهربائية وبناء ستة مصانع للطاقة الشمسية من الجانب المكسيكي وبحث سبل التعاون في مجال الطاقة النظيفة.

فرانس24/ أ ف ب

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