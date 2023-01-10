بيرو: صدامات دامية بين قوات الأمن ومتظاهرين يطالبون باستقالة رئيسة البلاد

استنفار الشرطة في بيرو أثناء مظاهرات مطالبة باستقالة الرئيسة دينا بولوارتي. 8 يناير/كانون الثاني 2023.

قتل 17 شخصا على الأقل في مدينة خواليكا جنوب شرق بيرو الإثنين خلال صدامات دارت بين قوات الأمن ومتظاهرين مناهضين للرئيسة الجديدة دينا بولوارتي، ويطالب المتظاهرون الذين اقتحموا مطار المدينة باستقالتها وحل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة بشكل فوري وإطلاق سراح الرئيس السابق بيدرو كاستيلو.

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أعلن مسؤولون محليون بمدينة خواليكا في بيرو الإثنين أن اشتباكات وقعت بين قوات الأمن ومتظاهرين يطالبون برحيل الرئيسة دينا بولوارت خلفت 17 قتيلاً على الأقل بعد محاولة المتظاهرين اقتحام مطار المدينة جنوب شرقي البلاد.

وقال مصدر في مكتب أمين المظالم المحلي لوكالة الأنباء الفرنسية، طالبا عدم الكشف عنه اسمه "تأكد لنا مقتل 17 شخصا خلال اشتباكات دارت الإثنين مع قوات إنفاذ القانون في محيط مطار مدينة خولياكا" بمنطقة إيمارا الواقعة في مقاطعة بونو التي تقطنها غالبية من السكان الأصليين للبلاد.

وكان نيفاردو انريكيز بارياليس، منسق مكتب أمين المظالم في المدينة، قال لوكالة الأنباء الفرنسية في وقت سابق إنه "لغاية الآن هناك 12 قتيلا في المشرحة سقطوا نتيجة الاشتباكات في خولياكا".

وكانت وزارة الصحة في بيرو أعلنت في وقت سابق عن مقتل 12 شخصا وإصابة ما لا يقل عن 38 آخرين.

ويطالب المتظاهرون باستقالة الرئيسة بولوارتي التي كانت نائبة للرئيس بيدرو كاستيو لكن البرلمان عينها مكانه عندما عزله في كانون الأول/ديسمبر 2022 ردا على محاولة الرئيس الاشتراكي حل السلطة التشريعية في البلاد.

وبولوارتي هي سادس شخص يتولى الرئاسة خلال 5 أعوام في بلد يشهد أزمة سياسية مزمنة تشوبها اتهامات بالفساد.

ويطالب المحتجون باستقالة بولوارتي وبحل البرلمان وإطلاق سراح الرئيس السابق بيدرو كاستيلو وإجراء انتخابات فورا.

وكانت السلطات رضخت جزئيا لمطالب المتظاهرين إذ قررت تقديم موعد الانتخابات من 2026 إلى نيسان/أبريل 2024.

يذكر أن منطقة بونو الحدودية مع بوليفيا هي مركز الاحتجاجات في البلاد إذ تشهد منذ 4 كانون الثاني/يناير إضرابا مفتوحا.

وقالت لجنة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان إنها ستقوم بزيارة إلى بيرو بين الأربعاء والجمعة وستزور ليما وغيرها من المدن لتقييم الوضع.

فرانس24/ أ ف ب/رويترز

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