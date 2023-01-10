نيوجيرزي وأوهايو تنضمان إلى الولايات الأمريكية التي تحظر تطبيق "تيك توك" على الأجهزة الحكومية

أعلنت ولايتي نيوجيرزي وأوهايو انضمامهما إلى القائمة التي تتوسع لولايات أمريكية تحظر استخدام تطبيق تيك توك للفيديوهات الذي تملكه شركة بايت دانس الصينية للتكنولوجيا على أجهزة حكومية أو تديرها الحكومة الأمريكية. وأوضح مكتب حاكم نيوجيرزي أن أسباب هذا المنع ترتبط بالأمن القومي لاحتمال أن تستغل الحكومة الصينية بيانات المستخدمين.

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قالت ولايتا نيوجيرزي وأوهايو الإثنين إنهما تنضمان لولايات أمريكيةأخرى في حظر تطبيق تيك توك للمقاطع المصورة على الأجهزة التي تملكها وتديرها الحكومة. وعبر تيك توك عن أسفه بسبب حظر التطبيق في عدد من الولايات، وقال إن هذا يستند إلى مغالطات ومزاعم بلا أساس.

وقال فيل ميرفي حاكم نيوجيرزي الديمقراطي إنه إلى جانب حظر التطبيق الذي تملكه شركة بايت دانس الصينية للتكنولوجيا، سيتم أيضا حظر التطبيقات والمنتجات والبرامج والخدمات الإلكترونية التابعة لأكثر من عشر شركات منها هواوي وهيكفيجن وتينسنت هولدنجز وزد.تي.إي كوربوريشن وكاسبرسكي لاب.

وقال مكتب ميرفي: "كانت هناك دواعي مرتبطة بالأمن القومي بخصوص بيانات المستخدمين التي قد تطلب الحكومة الصينية من بايت دانس تقديمها".

كما ذكر مايك ديواين حاكم أوهايو، وهو جمهوري، في أمر حظر التطبيق أن تطبيقات الأمن الإلكتروني تلك تشكل تهديدا للأمن على المستويين الوطني والمحلي لمستخدمي هذه التطبيقات والمنصات والأجهزة التي تخزن التطبيقات والمنصات.

وعلى مدار ثلاث سنوات، سعى تيك توم إلى طمأنة واشنطن بأنه لا يمكن الوصول إلى البيانات الشخصية للمواطنين الأمريكيين ولا يمكن التلاعب بمحتوياتها من قبل الحزب الشيوعي الصيني أو أي كيان آخر تحت تأثير بكين.

فرانس24 / رويترز

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