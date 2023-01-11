إدارة الطيران الأمريكية تستأنف إقلاع الرحلات الداخلية والبيت الأبيض يستبعد فرضية "هجوم إلكتروني"

قررت إدارة الطيران المدني الأمريكية الأربعاء استئناف إقلاع الرحلات الداخلية وذلك بعد تعليقها بسبب عطل تقني. وكان البيت الأبيض الأربعاء أعلن عدم وجود أدلة على هجوم إلكتروني فيما يخص عطل الكمبيوتر الذي دفع السلطات الأمريكية إلى تعليق كل الرحلات الداخلية المغادرة.

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أعلنت إدارة الطيران الاتحادي الأمريكية إنهاء العمل بقرار وقف إقلاع الرحلات الجوية على مستوى البلاد وذلك بعد العطل التقني الذي أدى إلى تعليق إقلاع الرحلات الداخلية المغادرة الأربعاء.

من جانبها، أكدت المتحدثة باسم البيت البيض في وقت سابق غياب أدلة على هجوم إلكتروني تسبب في هذا العطل "في هذه المرحلة".

وكتبت الناطقة باسم الرئاسة الأمريكية كارين جان بيار في تغريدة "أطلع وزير النقل الرئيس هذا الصباح على عطل نظام هيئة الطيران الفدرالية. لا يوجد دليل على هجوم إلكتروني في هذه المرحلة، لكن الرئيس طلب من وزارة النقل إجراء تحقيق كامل في الأسباب. وستقدم إدارة الطيران الفدرالية تحديثا للمعلومات بشكل منتظم".

ومنعت الرحلات الأمريكية من الإقلاع أو تأجلت في وقت سابق الأربعاء فيما سعت إدارة الطيران الاتحادي إلى إصلاح العطل إذ تم إبلاغ المسافرين بالتواصل مع شركات الخطوط الجوية لمعرفة المستجدات.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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