الولايات المتحدة: العثور على وثائق سرية جديدة في منزل بايدن الخاص

أعلن البيت الأبيض الخميس أنه عثر على "عدد صغير" من الوثائق السرية في منزل جو بايدن الخاص في ويلمنغتون في ولاية ديلاوير، يعود تاريخها إلى فترة توليه منصب نائب الرئيس خلال عهد باراك أوباما. فيما أكد بايدن "تعاونه الكامل" مع القضاء في هذا الملف. ويشكّل العثور على هذه الوثائق إحراجا لبايدن في وقت تحقّق فيه السلطات في فضيحة ترتبط بإساءة استخدام الرئيس السابق دونالد ترامب لوثائق سرية.

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أكد البيت الأبيض الخميس العثور على وثائق سرية جديدة في منزل جو بايدن الخاص في ويلمنغتون في ولاية ديلاوير، يعود تاريخها إلى فترة توليه منصب نائب الرئيس خلال عهد باراك أوباما.

وعثر على وثائق أخرى في مركز بحوث في واشنطن حيث كان لبايدن مكتب. من جانبه، أكد بايدن "تعاونه الكامل" مع القضاء في ملف الوثائق السرية.

وكان البيت الأبيض أعلن الثلاثاء أن المحامين عثروا على هذه الوثائق في تشرين الثاني/نوفمبر أثناء إفراغهم مكتب بايدن في مركز أبحاث بواشنطن تابع لجامعة بنسلفانيا وسلموها لهيئة المحفوظات المسؤولة عن حفظ هذا النوع من المستندات الرسمية.

وأعادت هذه القضية إلى الأذهان مداهمة مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) في الثامن من آب/أغسطس مقر إقامة دونالد ترامب في مارالاغو بولاية فلوريدا، وصادر صناديق تحوي آلاف الوثائق السرية التي لم يقم الرئيس الجمهوري السابق بإعادتها عند مغادرته البيت الأبيض على الرغم من الطلبات المتكررة بهذا الصدد.

وتصنف بعض هذه الوثائق تحت بند أسرار الدفاع. وأفادت تقارير صحافية أن تلك الوثائق السرية تحتوي على معلومات حساسة لا سيما عن الصين وإيران، بالإضافة إلى أسرار نووية.

فرانس24/ أ ف ب

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