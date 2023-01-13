الرئيس البرازيلي مقتنع بأن مقتحمي القصر الرئاسي تلقوا دعما من العاملين بالداخل

البولسونارية

أعلن الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الخميس أمام الصحافيين عن إطلاق عملية "تدقيق عميقة" تخص الموظفين والعاملين بالقصر الرئاسي لأنه مقتنع بأن المتظاهرين الذين اقتحموا القصر في العاصمة برازيليا الأحد الماضي قد تلقوا مساعدة من الداخل. وكان أنصار الرئيس السابق بولسونارو قد بثوا الفوضى في العاصمة إثر اقتحامهم القصر الرئاسي ومقر المحكمة العليا والكونغرس، وخربوا العديد من الأبنية والممتلكات العامة وحتى التحف الفنية.

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أكد الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الخميس خلال مأدبة الفطور الأولى مع الصحافيين منذ تنصيبه في الأول من كانون الثاني/يناير أنه مقتنع بأن المتظاهرين الذين اقتحموا القصر الرئاسي في برازيليا الأحد تلقوا مساعدة من الداخل معلنا عملية "تدقيق عميقة" بالموظفين.

وقال الزعيم اليساري "أنا مقتنع بأن أبواب قصر بلانالتو فتحت ليتمكن الناس من الدخول لأنه لم يتم خلع أي باب". وأوضح "هذا يعني أن أحدهم سهل دخولهم إلى هنا". وتساءل "كيف يمكن أن يكون هناك شخص أمام باب مكتبي قد يطلق النار علي؟".

نشر الآلاف من أنصار الرئيس اليميني المتطرف السابق جايير بولسونارو الذين رفضوا هزيمته الانتخابية أمام لولا نهاية تشرين الأول/أكتوبر، الفوضى في العاصمة الأحد بعدما اقتحموا القصر الرئاسي ومقر المحكمة العليا والكونغرس. وقاموا بأعمال تخريب لم تسلم منها التحف الفنية في تحرك يذكر باقتحام مبنى الكابيتول في واشنطن في 6 كانون الثاني/يناير 2021 من قبل أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب.

وأوقف أكثر من ألفي شخص بعد الاضطرابات، وسجن 1159 منهم وفقا لآخر الأرقام التي نشرتها السلطات. تحقق السلطات لكشف الجهة المنظمة للهجوم وكيف تم تمويل المتظاهرين.

وقال الرئيس البالغ من العمر 77 عاما الذي يتولى ولايته الرئاسية الثالثة في البرازيل "سنحقق بهدوء لفهم ما حدث بالفعل". وقال "الحقيقة هي أن القصر كان مليئا بأنصار بولسونارو والعسكريين، ونريد أن نرى ما إذا كان بإمكاننا معالجة (الوضع) من خلال تعيين موظفين مهنيين ويفضل أن يكونوا مدنيين أو أولئك الذين كانوا هنا من قبل أو الذين تم إيقافهم عن العمل".

فرانس24/ أ ف ب

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