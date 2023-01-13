الولايات المتحدة: قتلى جراء زوابع وعواصف شديدة في جنوب شرق البلاد

كوارث طبيعية

تسببت زوابع وعواصف شديدة ضربت جنوب شرق الولايات المتحدة الخميس في مقتل سبعة أشخاص على الأقل، وذلك بولايتي ألاباما وجورجيا حيث أعلنت حالة الطوارئ. والزوابع ظاهرة يصعب التنبؤ بحدوثها وتتكرر في الولايات المتحدة خصوصا في مناطقها الوسطى والجنوبية.

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شهد جنوب شرق الولايات المتحدة الخميس ما لا يقل عن 45 زوبعة، وفقا لتقرير أولي صادر عن مركز التنبّؤ بالعواصف، ما تسبب في مقتل سبعة أشخاص على الأقل في ولايتي ألاباما وجورجيا.

وقُتل طفل في السادسة من عمره في مقاطعة بوتس في جورجيا، على بعد 90 كيلومترا جنوب أتلانتا، بعد سقوط شجرة على سيارة كان بداخلها، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية وكما أكد لاحقا حاكم الولاية بريان كمب.

وأُعلنت حالة الطوارئ في جورجيا وبعض المقاطعات في ولاية ألاباما. في منطقة دالاس، دمرت زوبعة أسطح مبان وتسببت بـ"أضرار كبيرة"، حسب رئيس بلدية سيلما جيمس بيركنز الذي دعا السكان إلى الابتعاد عن الطرق والابتعاد عن خطوط الكهرباء التي سقطت".

وأضافت البلدية على صفحتها على موقع فيس بوك: "سيتم إرسال طواقم البلدية في أسرع وقت للتنظيف".

والزوابع ظاهرة يصعب التنبؤ بحدوثها وتتكرر في الولايات المتحدة خصوصا في المناطق الوسطى والجنوبية من البلاد.

فرانس24/ أ ف ب

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