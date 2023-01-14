كاليفورنيا تواجه خطر "فيضانات كارثية" وسلسلة من العواصف

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المياه تغطي منطقة زراعية واسعة بعد فيضان نهر ساليناس في كاليفورنيا. 13 كانون الثاني/يناير 2023.

تواجه ولاية كاليفورنيا الأمريكية المكتظة بالسكان خطر "فيضانات كارثية" إثر هطول أمطار بمعدلات تاريخية فيها وسلسلة من العواصف بلغت ثمانية حتى الآن. ويثير الأمر ذعر السلطات بسبب سقوط عدد من الضحايا وتزايد الانهيارات الأرضية وانقطاع التيار الكهربائي وتأثر البنية التحتية، فيما بدأت عمليات إخلاء للسكان في مناطق عدة في الولاية.

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وسط ما تعانيه ولاية كاليفورنيا من معدلات أمطار تاريخية وسلسلة من العواصف، حذر خبراء من خطر "فيضانات كارثية" نهاية هذا الأسبوع.

وتشهد الولاية الأكثر اكتظاظا بالسكان في الولايات المتحدة، منذ 3 أسابيع، طقسا صعبا أودى بحياة 19 شخصا على الأقل، حتى الآن، وفقا للسلطات.

وعانى السكان فيها بسبب الفيضانات والانهيارات الأرضية وانقطاع واسع النطاق للتيار الكهربائي وتساقط الأشجار في الولاية.

وسجل منخفض جوي جديد في كاليفورنيا الجمعة، ما أثار قلق السلطات في وسط الولاية.

وبحسب التوقعات، قد تجد شبه جزيرة مونتيري نفسها معزولة عن العالم، بسبب ارتفاع الأمواج، وأن تنغمر بالمياه مدينة ساليناس البالغ عدد سكانها 160 ألف نسمة.

وحذرت خدمة الأرصاد الجوية الأمريكية، من أن "وادي ساليناس السفلي سيشهد بكامله فيضانات كارثية، وستغرق معظم مناطق كاستروفيل"، وأن "تفيض كل الطرق القريبة من نهر ساليناس وتصبح غير سالكة".

ومن المتوقع أن تغمر المياه أكثر من 36 ألف هكتار من الأراضي الزراعية.

وكل البنية التحتية والطرق والمنازل معرضة لخطر حدوث أضرار جسيمة كذلك.

وتلقت مناطق عدة في الولاية أوامر بالإخلاء، في حين تواجه شبه جزيرة مونتيري خطر الانقطاع عن العالم في حال تسببت المياه بقطع الطرق.

وحذر المسؤولون في مونتيري في وقت سابق هذا الأسبوع، من أن "سكان شبه الجزيرة ومنطقة ساليناس، يجب أن يتوقعوا أن ينعزلوا تماما لمدة يومين أو ثلاثة".

فرانس24/ أ ف ب

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