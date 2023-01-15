بايدن يعلن حالة الطوارئ في ولاية كاليفورنيا الأمريكية بسبب العواصف المستمرة منذ أسابيع

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المياه تغطي منطقة زراعية واسعة بعد فيضان نهر ساليناس في كاليفورنيا. 13 كانون الثاني/يناير 2023.

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن السبت حالة الطوارئ في ولاية كاليفورنيا بسبب العواصف التي تجتاحها منذ 27 كانون الأول/ديسمبر وأسفرت عن مقتل 19 شخصا على الأقل. وتتوقع الأرصاد الجوية المحلية أن تزداد الأحوال الجوية سوءا الأحد والاثنين.

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وافق الرئيس الأمريكي جو بايدن السبت على إعلان حالة الطوارئ في ولاية كاليفورنيا التي تجتاحها العواصف. ومن المتوقع أن تزداد الأحوال الجوية سوءا الأحد، بعد ثلاثة أسابيع من هطول أمطار غير مسبوقة.

وتسببت العواصف بمقتل 19 شخصا على الأقل وأحدثت فيضانات وانقطاعا في الكهرباء وانهيارات طينية وعمليات إجلاء وإغلاقا للطرق.

وتضمن بيان صادر عن البيت الأبيض أن جو بايدن أمر بتقديم مساعدات فدرالية للسكان في جميع أنحاء الولاية، ليتمكنوا من إصلاح الأضرار الناجمة عن العواصف الشديدة التي تضرب الولايات منذ 27 كانون الأول/ديسمبر، وأدت إلى حدوث فيضانات وانهيارات أرضية وانزلاقات طينية.

واجتاحت أمطار غزيرة وثلوج في الجبال السبت العديد من مناطق الولاية الأكثر اكتظاظا بالسكان، والتي باتت تربتها مشبعة بالمياه لدرجة تمنع امتصاص المزيد من الأمطار.

ووفق الأرصاد الجوية الوطنية يُتوقع سقوط أمطار غزيرة جديدة الاثنين. و"فيضانات كارثية" في الوادي السفلي لنهر ساليناس، وهي منطقة زراعية مهمة جنوب خليج سان فرنسيسكو.

وطالت الأضرار خطوط التيار الكهربائي، بينما غمرت المياه الحقول والطرقات.

وفي السياق، حذر حاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم في مؤتمر صحافي من أن "الأمر لم ينتهِ"، مشيرا إلى أنه حتى لو تراجعت غزارة الأمطار، إلا أن التربة غارقة بالمياه ولا يزال هناك خطر كبير بحدوث فيضانات.

وإدراكا منه لإرهاق سكان كاليفورنيا بعد عدّة أسابيع من هطول الأمطار، قال "أناشد الجميع الحفاظ على اليقظة والمنطق خلال الساعات الـ24 إلى 48 المقبلة".

أمر إخلاء

وفق خدمة الطقس الوطنية، فإن حوالى 26 مليون من سكان كاليفورنيا كانوا لا يزالون في حالة تأهب للفيضانات مساء السبت، كما صدرت أوامر لعشرات الآلاف منهم بالإخلاء.

في ساليناس، المدينة البالغ عدد سكانها 160 ألف نسمة في جنوب سان فرانسيسكو حيث فاض النهر الذي يحمل الاسم نفسه، طال الفيضان المناطق الزراعية في الوادي، غير أنه ابتعد عن المناطق السكنية، حسبما أفاد مراسل وكالة الأنباء الفرنسية صباح السبت.

في سبريكلس، المنطقة السكنية التي تبعد بضع مئات من الأمتار عن النهر، لم يغادر معظم السكان على الرغم من تحذيرات السلطات هذا الأسبوع.

ويقول روبرت زاغاجيسكي الذي خرج لينزه كلبه تحت أمطار خفيفة، "يبدو أننا تجنبنا الأسوأ"، فيما تتوقع الأرصاد الجوية أن يبدأ النهر بالتراجع اعتبارا من السبت.

ومثل بقية ولاية كاليفورنيا، تعاني ساليناس من سلسلة من الفيضانات.

ويضيف زاغاجيسكي "نحن بحاجة إلى أكبر قدر ممكن من الأمطار، ولكن المزارعين لا يستطيعون فعل أي شيء بمثل هذه الحقول المشبعة بالمياه".

على بعد بضعة كيلومترات، يراقب إريك دياز الحقول التي غمرتها المياه من منزله الخشبي المتواضع القريب من النهر. على الرغم من أمر الإجلاء الذي يستهدف 17 ألف شخص في المنطقة، إلا أنه بقي في منزله.

يقول عامل المزرعة الذي يبلغ من العمر 30 عاما "ليس لدي مكان أذهب إليه وحتى اللحظة كل شيء على ما يرام".

عاصفة ثلجية قوية

يوضح مانويل باريس عامل المزرعة الذي يبلغ من العمر 58 عاما أن "المنطقة تضررت بشدة بسبب الجفاف في السنوات الأخيرة". ويضيف "مر وقت طويل، لم نعد معتادين على هطول الكثير من الأمطار".

تشهد الجبال تساقط ثلوج كثيفة يُتوقع أن يصل مستواها إلى أكثر من متر خلال عطلة نهاية الأسبوع في سييرا نيفادا، في الوقت الذي تحذر فيه السلطات من مخاطر انهيار ثلجية وتنصح بعدم التنقل.

ونشرت السلطات في منتجع بحيرة تاهو للتزلج في ولاية نيفادا صوراً تُظهر عشرات المركبات المصطفة على طريق أغلقتها عاصفة ثلجية قوية.

وقُتل 19 شخصاً على الأقل منذ بداية هذه العواصف. وتم العثور خصوصا على سائقين محاصرين في سيارتيهما بسبب الأمطار، فيما سقطت أشجار على أشخاص، وقُتل زوجان في انهيار أرضي وجرفت الفيضانات جثثا.

اعتادت كاليفورنيا على الظروف الجوية القاسية، كما أن العواصف شائعة فيها خلال فصل الشتاء. ومع ذلك، فإن مثل هذه الموجة من الفيضانات والأمطار الغزيرة تعتبر خارجة عن المألوف.

وبينما تصعب إقامة صلة مباشرة بين سلسلة العواصف هذه وتغير المناخ، يعتبر العلماء أن الاحترار يزيد من تواتر وشدة الظواهر الجوية المتطرفة.

ومع ذلك، فإن الأمطار الغزيرة التي هطلت في الأسابيع القليلة الماضية لن تكون كافية لحل أزمة الجفاف الذي يضرب هذه الولاية الواقعة في الغرب الأمريكي بشدة منذ عقدين.

فرانس24/ رويترز

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