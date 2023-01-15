بيرو: الحكومة تفرض حالة الطوارئ في ليما في ظل استمرار الاحتجاجات ضد رئيسة البلاد

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رجال الشرطة يعتقلون أحد المتظاهرين خلال مظاهرة ضد حكومة رئيسة بيرو دينا بولوارت في ليما في 12 يناير 2023.

في خضم الاحتجاجات المستمرة منذ أسابيع ضد رئيسة البلاد، فرضت حكومة بيرو السبت حالة الطوارئ لثلاثين يوما في العاصمة ليما ومناطق أخرى. وتجاوز عدد الحواجز على الطرقات السبت المئة، ما أعاق حركة السير عبر بيرو وبصورة خاصة في الجنوب، مركز الاحتجاجات، إنما كذلك حول ليما.

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أعلنت حكومة بيرو السبت حال الطوارئ لثلاثين يوما، في العاصمة ليما وعدد من المناطق مع استمرار المظاهرات ضد الرئيسة دينا بولوارتي التي أوقعت ما لا يقل عن 42 قتيلا منذ خمسة أسابيع.

ويسمح هذا الإجراء للجيش التدخل للحفاظ على النظام ويقضي بتعليق عدد من الحقوق الدستورية مثل حرية الحركة والتجمع والحق في حرمة المنازل، وفق مرسوم نشر مساء السبت في الصحيفة الرسمية.

وإلى العاصمة، أعلنت حال الطوارئ بصورة خاصة في مقاطعتي كوسكو وبونو في جنوب البلاد، وفي ميناء كالاو قرب ليما. فيما تخطى عدد الحواجز على الطرقات السبت المئة، ما أعاق حركة السير عبر البيرو وبصورة رئيسية في الجنوب، مركز الاحتجاجات، إنما كذلك حول ليما.

من جهة أخرى قامت السلطات السبت بإعادة فتح مطار كوسكو الدولي، بوابة الدخول الرئيسية للسياح الوافدين إلى جنوب البلاد، بعدما أغلق مرتين بسبب أعمال العنف.

ويذكر أن الاحتجاجات اندلعت ضد بولوارتي بعد إقالة الرئيس الاشتراكي بيدرو كاستيو في السابع من كانون الأول/ديسمبر وتوقيفه بتهمة محاولة الانقلاب عبر سعيه لحل البرلمان الذي كان يستعد للإطاحة به من السلطة.

وتولت بولوارتي التي كانت نائبة للرئيس كاستيو، الرئاسة خلفا له بموجب الدستور. وهي تنتمي إلى حزبه السياسي اليساري نفسه. لكن المتظاهرين الذين يعتبرونها "خائنة" يطالبون برحيلها وبإجراء انتخابات فورية.

وترفض الرئيسة في الوقت الحاضر التنحي.

فرانس24/ أ ف ب

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