الولايات المتحدة: ارتفاع عدد قتلى عواصف كاليفورنيا إلى 20 على الأقل

كوارث طبيعية

فيضانات بالقرب من وسط مدينة ساكرامنتو ، كاليفورنيا في 11 يناير 2023.

صرح حاكم ولاية كاليفورنيا الأمريكية جافين نيوسوم بأن العواصف المتعاقبة والتي تصاحبها أمطار قوية وتضرب ولاية كاليفورنيا منذ 26 ديسمبر/كانون الأول تسببت في مقتل 20 شخصا على الأقل. وأضاف بأن العواصف أجبرت السلطات على طلب إجلاء عشرات الآلاف من الأشخاص.

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قال حاكم ولاية كاليفورنيا الأمريكية جافين نيوسوم إنالعواصف الممطرة التسعة المتعاقبة التي اجتاحت الولاية واحدة تلو الأخرى منذ 26 ديسمبر/كانون الأول تسببت في مقتل 20 شخصا على الأقل.

وأضاف نيوسوم خلال أمر تنفيذي بشأن رفع مستوى استجابة الولاية للأضرار الناجمة عن العواصف إنها تسببت أيضا في إصدار أوامر بإجلاء عشرات الآلاف حتى يوم الإثنين.

وبينما لا يزال هناك أكثر من شهرين في موسم الأمطار، يحث المسؤولون سكان كاليفورنيا على الاستمرار في الحفاظ على مخزون من المياه، إذ لا يزال جهاز مراقبة الجفاف الأمريكي يضع الولاية بأكملها تقريبا عند ظروف جفاف معتدلة أو شديدة.

فرانس 24 / رويترز

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