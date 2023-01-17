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مظاهرات جديدة في بيرو ضد رئيسة البلاد بعيد إعلان الحكومة حالة الطوارئ

01:18 المظاهرات في بيرو. صورة ملتقطة عن الشاشة. © فرانس24.

توجه آلاف المتظاهرين في بيرو منذ الإثنين نحو العاصمة ليما وهم يحاولون قطع الطرقات مجددا لشل حركة المرور في البلاد، بعيد إعلان حالة الطوارئ ومنع التجمعات للمرة الثانية في أقل من شهر. ويتحدى المحتجون رئيسة البلاد دينا بولوارتي وحكومتها، حيث إن المعارضة لا تأخذ على محمل الجد قرار السلطات فرض حالة الطوارئ. وبعد المشاركة في جنازة ضحايا سقطوا خلال قمع المظاهرات، نظمت احتجاجات حاشدة جديدة للضغط على الحكومة ودفعها لتنظيم انتخابات مبكرة وإطلاق سراح الرئيس المعزول بيدرو كاستيو، الذي أقيل في 7 ديسمبر/كانون الأول 2022 وتم توقيفه بتهمة محاولة الانقلاب بعد محاولته حل البرلمان الذي كان يستعد للإطاحة به.