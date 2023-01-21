ارتفاع حصيلة قتلى مظاهرات بيرو إلى 45 شخصا وسط تصاعد حدة الاحتجاجات ضد رئيسة البلاد

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اشتباكات بين متظاهرين وعناصر من شرطة مكافحة الشغب في سياق الاحتجاجات المتواصلة ضد حكومة الرئيسة دينا بولوار. ليما في 20 يناير 2023.

تواصلت الاشتباكات الجمعة بين متظاهرين وعناصر الشرطة في العاصمة البيروفية ليما وعدد من المناطق مع استمرار المظاهرات ضد الرئيسة دينا بولوارتي مطالبة بتنحيها عن منصبها، مما رفع حصيلة القتلى إلى نحو 45 شخصا منذ اندلاع الأزمة قبل نحو ستة أسابيع. من جهتها، دعت بولوارتي إلى الحوار وقالت إن "أعمال العنف لن تمر دون عقاب".

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ارتفع عدد قتلى مظاهرات بيرو الجمعة إلى نحو 45 شخصا منذ بداية الأزمة في 7 كانون الأول/ديسمبر. ودارت اشتباكات عنيفة أشبه بساحات المعارك في أريكويبا، ثاني مدن البلاد.

ورشق المتظاهرون الحجارة وأشعلوا النيران حول جسر أناشوايكو في محاولة للتقدم نحو المطار الذي لا يزال مغلقا في الوقت الحالي. وردت القوات الأمنية بقنابل الغاز المسيل للدموع.ارتفاع

كذلك، دارت اشتباكات في منطقة بونو جنوب البلاد، حيث أضرم محتجون النار في مركز للشرطة في زيبيتا وفي نقطة جمركية في ديساغواديرو، على الحدود مع بوليفيا، حسبما أفاد التلفزيون المحلي. ووقعت اشتباكات أيضا في مقاطعة لا ليبرتاد شمالي البلاد.

في ليما، رشق بعض المتظاهرين المطالبين باستقالة الرئيسة بولوارتي وتنظيم انتخابات جديدة، عناصر الشرطة بحجارة وزجاجات في وسط المدينة الخميس، وفق ما أفاد مراسلو وكالة الأنباء الفرنسية.

وأُجبرت الشرطة على التراجع فترة وجيزة قبل أن تعود متسلحة بدروع مكافحة الشغب، واستمرت في إطلاق الغاز المسيل للدموع، ما أسفر عن إصابة شخصين على الأقل.

كذلك، اشتعلت النيران في مبنى قريب من وسط ساحة سان مارتن فيما لم يتّضح السبب وراء اندلاع الحريق على الفور.

وتشهد البيرو احتجاجات منذ إطاحة الرئيس السابق بيدرو كاستيّو مطلع كانون الأول/ديسمبر.

انطلق المتظاهرون في ليما الخميس، ومعظمهم من مناطق الأنديس، من نقاط عدة حول العاصمة بهدف الوصول إلى القصر الرئاسي الذي يخضع لحراسة مشددة. ورددوا هتافات "دينا اسمعي، الشعب يتبرأ منك" فيما طالب آخرون باغتيال الرئيسة.

وقالت القروية أيدا أروني التي جاءت من أياكوتشو الواقعة على مسافة 330 كيلومترا جنوب شرق ليما "نحن هنا، نقاتل من أجل قضيتنا العادلة. نريدهم أن يغلقوا الكونغرس".

وأضافت "نحن مهمشون، يقولون إننا مخربون، يسموننا إرهابيين، نحن نطالب بحقوقنا".

من جهته، قال دميتريو خيمينيس الذي قدم من بونو قرب الحدود مع بوليفيا "أنا في ليما للدفاع عن البلاد لأن هناك الكثير من الفساد. دينا لا تمثلنا. سنبقى أسبوعا لمواصلة التظاهرات".

وحاول المتظاهرون مجددا السيطرة على مطار كوسكو، وهو مقصد سياحي شهير، إلا أنه كان مغلقا، فيما نظمت احتجاجات مماثلة في مناطق منها بونو وهوانوكو وتاكنا.

من جهتها، دعت بولوارتي إلى الحوار مساء الخميس. وقالت في خطاب بثه التلفزيون الحكومي "لن أكل" من البحث عن طرق سلمية لدفع البلاد إلى الأمام مضيفة أن "أعمال العنف التي نشبت خلال كانون الأول/ديسمبر والآن في كانون الثاني/يناير لن تمر دون عقاب".

فرانس24/ أ ف ب

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