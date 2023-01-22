الولايات المتحدة: قتلى وجرحى في إطلاق نار بمدينة مونتيري بارك قرب لوس أنجلس

أفادت سلطات ولاية كاليفورنيا الأمريكية الأحد أن تسعة أشخاص على الأقل قتلوا جراء إطلاق نار استهدف مدينة مونتيري بارك التي تقطنها غالبية آسيوية. ووفق المصدر فإن الحادث وقع قرب موقع للاحتفال بالعام القمري الصيني الجديد.

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لقي تسعة أشخاص مصرعهم في إطلاق نار مساء السبت بمدينة تقطنها غالبية آسيوية تقع جنوب كاليفورنيا.

وحسب بيان لسلطات إنفاذ القانون المحلية صدر الأحد فإن "المحققين الجنائيين في شرطة مقاطعة لوس أنجلس تفاعلوا مع طلب من إدارة شرطة مونتيري بارك للمساعدة في تحقيق بشأن عملية إطلاق نار دامية. هناك تسعة قتلى".

وتعد مونتيري بارك الواقعة على مسافة نحو 13 كيلومترا شرق وسط لوس أنجلس، موطنا لعدد كبير من الآسيويين.

وذكرت تقارير أن إطلاق النار وقع في مرقص بعد ساعة من الاحتفال بالعام القمري.

في هذا السياق، قال وونغ وي، وهو أحد السكان المحليين، لصحيفة "لوس أنجلس تايمز" إن صديقته كانت في المرقص إلا أنها كانت في الحمام عندما بدأ إطلاق النار.

وعند خروجها، رأت مسلحا وثلاث جثث هي جثث امرأتين وشخص عُرّف عنه بأنه مدير المكان.

فرانس24/ أ ف ب

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