الولايات المتحدة: إطلاق نار مزدوج بكاليفورنيا يودي بحياة عدد من الأشخاص

تم القبض على المشتبه به في حادث إطلاق نار قاتل مزدوج في هاف مون باي، كاليفورنيا في 23 يناير 2023.

قتل سبعة أشخاص على الأقل في إطلاق نار جماعي بموقعين في مدينة هاف مون باي الساحلية جنوب سان فرنسيسكو، وذكر مصدر أمني أن مشتبها به هو رهن الاعتقال. وذكرت صحيفة سان فرانسيسكو كرونيكل أنه يبلغ من العمر 67 عاما وأن سلاحا عثر عليه في سيارته. وعثرت الشرطة في موقع أول في هاف مون باي على أربعة قتلى ثم على ثلاثة قتلى آخرين في موقع قريب آخر. يأتي ذلك بعد إطلاق نار خلف السبت 11 قتيلا جد في مدينة مونتيري بارك في ضواحي لوس أنجلس.

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ذكرت شبكة (سي.بي.إس نيوز) أن سبعة أشخاص قتلوا الإثنين في إطلاق نار جماعي بموقعين في مدينة هاف مون باي الساحلية بشمال ولاية كاليفورنيا الأمريكية والتي تقع على بعد 50 كيلومترا تقريبا إلى الجنوب من سان فرانسيسكو.

وأورد مكتب إدارة الأمن بمقاطعة سان ماتيو على تويتر نبأ حادث إطلاق النار سقط فيه العديد من الضحايا وقال إن مشتبها به رهن الاحتجاز.

وأفادت صحيفة سان فرانسيسكو كرونيكل نقلا عن إدارة الأمن بأن المحققين اعتقلوا رجلا يبلغ من العمر 67 عاما بعد نحو ساعتين من الحادث.

وذكرت الصحيفة أنه عُثر على السلاح في سيارته.

وقالت إن مسؤولي الأمن الذين تحركوا بناء على نداء استغاثة وجدوا أربعة قتلى وضحية خامسة أصيبت في الموقع الأول في هاف مون باي، قبل أن يعثروا على ثلاثة قتلى آخرين في مكان آخر قريب.

وفي حادث منفصل، قالت الشرطة إن طالبين قتلا الإثنين وأصيب شخص بالغ بجروح خطيرة في إطلاق نار "مستهدف" على مركز تعليمي غير ربحي للشباب المعرضين للخطر في دي موين بولاية أيوا.

وفر ثلاثة مشتبه بهم، لم يتسن التعرف على هوياتهم، من مكان الحادث في سيارة قبل احتجازهم عند نقطة مرور في غضون 20 دقيقة من الواقعة.

ولم تتوصل السلطات إلى الدافع وراء إطلاق النار.

ووقع حادثا كاليفورنيا وأيوا في الوقت الذي لا يزال فيه التوتر يخيم على مدينة مونتيري بارك بمقاطعة لوس أنجلس عقب إطلاق نار جماعي السبت أودى بحياة 11 شخصا.

فرانس24 / رويترز

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