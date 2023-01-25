بعد ليوبارد الألمانية... بايدن يعلن تزويد كييف بدبابات أبرامز وزيلينسكي يعتبر القرار "خطوة مهمة لتحقيق النصر"

الحرب في أوكرانيا

دبابة أمريكية من طراز "أبرامز" M1A2 تنتقل إلى مواقع إطلاق النار خلال التدريبات العسكرية المشتركة بقيادة الولايات المتحدة "نوبل بارتنر 2016" بالقرب من فازياني، جورجيا، 18 أيار/مايو 2016.

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن الأربعاء عن إرسال 31 دبابة من طراز إم 1 أبرامز إلى أوكرانيا وقال إن الدبابات الغربية التي قررت الولايات المتحدة وحلفاؤها، وفي مقدمهم ألمانيا، تزويد كييف بها للتصدي للهجوم الروسي "لا تشكل تهديدا هجوميا لموسكو". من جهته رحب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بقرار نظيره الأمريكي معتبرا حصول القوات الأوكرانية على هذه الدبابات الثقيلة المتطورة "خطوة مهمة لتحقيق النصر النهائي".

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في خطاب متلفز الأربعاء، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن بلاده ستقدم لكييف 31 دبابة أبرامز التي تعتبر أحد أقوى الأسلحة وأكثرها تطورا في الجيش الأمريكي.

وقبيل ساعات من خطاب بايدن، كان قد صرح المستشار الألماني أولاف شولتز إن بلاده وافقت على إرسال 14 دبابة ليوبارد-2 إلى أوكرانيا.

وأكد بايدن أن إرسال دبابات أبرامز الأمريكية وليوبارد الألمانية إلى أوكرانيا يندرج ضمن إطار "التزام دول في جميع أنحاء العالم، بقيادة الولايات المتحدة، مساعدة أوكرانيا في الدفاع عن سيادتها ووحدة أراضيها... هذا الأمر لا يشكل تهديدا هجوميا لروسيا".

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وأضاف الرئيس الأمريكي في تصريحات بالبيت الأبيض، قائلا إن الدبابات ضرورية لمساعدة الأوكرانيين "على تحسين قدرتهم على المناورة في الأراضي المفتوحة"

وقد ساعد قرار الولايات المتحدة الموافقة على إرسال دبابات إم 1 أبرامز لأوكرانيا في تجاوز مأزق دبلوماسي مع ألمانيا بشأن أفضل السبل لمساعدة كييف في حربها مع روسيا.

"على طريق النصر"

من جهته رحب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأربعاء بقرار نظيره الأمريكي جو بايدن تزويد كييف بدبابات أبرامز، معتبرا حصول القوات الأوكرانية على هذه الدبابات الثقيلة المتطورة "خطوة مهمة لتحقيق النصر النهائي".

وكتب زيلينسكي في تغريدة على تويتر "شكرا لجو بايدن على قرار جديد قوي بتقديم دبابات أبرامز لأوكرانيا. ممتن للأمريكيين على دعمهم".

Thank you @POTUS for another powerful decision to provide Abrams to 🇺🇦. Grateful to 🇺🇸 people for leadership support! It's an important step on the path to victory. Today the free world is united as never before for a common goal – liberation of 🇺🇦. We're moving forward — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 25, 2023 الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يرحب بقرار نظيره الأميركي جو بايدن تزويد كييف بدبّابات أبرامز

ويذكر أنه منذ أشهر عديدة يطالب زيلينسكي الغرب بتزويد قواته بدبابات ثقيلة غربية، وهو ما تحقق له الأربعاء.

وقال الرئيس الأوكراني إن "العالم الحر اليوم موحد بشكل لم يسبق له مثيل حول هدف مشترك: تحرير أوكرانيا".

ومن جهته، قال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال إن قرار واشنطن تزويد بلاده 31 دبابة أبرامز هو "النتيجة القوية للمفاوضات مع الحلفاء وتجسيد للدعم الشامل لأوكرانيا".

بدوره، قال رئيس الإدارة الرئاسية أندري يرماك إن "هذا يوم تاريخي. إنه يوم من تلك الأيام التي ستكون حاسمة لنصرنا المستقبلي". مضيفا "الأهم هو أن هذه ليست سوى البداية. نحن بحاجة إلى مئات الدبابات".

وإضافة إلى أبرامز وليوبارد، من المتوقع أن تتسلم أوكرانيا دبابات أخرى. فقد استجابت بريطانيا لطلب كييف تزويدها دبابات ثقيلة بالموافقة على إرسال 14 دبابة من طراز تشالنجر.

هذا، وفي إجابة عن سؤال يخص تزامن القرارين الألماني والأمريكي، قال جو بايدن للصحافيين إن "ألمانيا لم تجبرني على تغيير رأيي. أردت التأكد من أننا جميعا معا".

وفي الواقع، فإن الولايات المتحدة كانت مترددة في إرسال دبابات أبرامز إلى أوكرانيا متحججة بأنها معقدة للغاية بالنسبة للجيش الأوكراني.

وأكد مسؤول أمريكي رفيع المستوى أنه على عكس دبابات ليوبارد الألمانية الجاهزة للتسليم، فإن دبابات أبرامز ليست جاهزة في المخازن بل يتعين شراؤها وهي لن تصل إلى أوكرانيا قبل عدة أشهر.

فرانس24/ أ ف ب

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