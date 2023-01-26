الحرب في أوكرانيا

أوكرانيا تحذر من احتمال وقوع غارات جوية وهجمات صاروخية روسية في معظم مناطق البلاد

منظر عام لمدينة باخموت الأوكرانية التي تشهد أعنف المعارك بين روسيا وأوكرانيا، 14 كانون الثاني/يناير 2023. © رويترز

نص: فرانس24 تابِع 1 دقائق

حذرت كييف الخميس من احتمال وقوع غارات جوية وهجمات صاروخية روسية في معظم مناطق أوكرانيا. وجراء هذا الإنذار، أعلنت شركة الكهرباء "دي تي إي كيه" أنها تنفذ قطعا طارئا للطاقة في العاصمة والمنطقة المحيطة بها، وفي أوديسا دنيبروبتروفسك، تحسبا لوقوع الهجمات.