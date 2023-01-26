الحرب في أوكرانيا
أوكرانيا تحذر من احتمال وقوع غارات جوية وهجمات صاروخية روسية في معظم مناطق البلاد
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حذرت كييف الخميس من احتمال وقوع غارات جوية وهجمات صاروخية روسية في معظم مناطق أوكرانيا. وجراء هذا الإنذار، أعلنت شركة الكهرباء "دي تي إي كيه" أنها تنفذ قطعا طارئا للطاقة في العاصمة والمنطقة المحيطة بها، وفي أوديسا دنيبروبتروفسك، تحسبا لوقوع الهجمات.
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أطلقت كييف الخميس إنذارا من إمكانية وقوع الغارات الجوية في معظم أنحاء البلاد محذرة السلطات في المناطق الأوكرانية المختلفة من هجوم صاروخي محتمل.
وقالت شركة الكهرباء "دي تي إي كيه" إنها تنفذ قطعا طارئا للطاقة الكهربائية في كييف وبقية منطقة العاصمة، وكذلك منطقتي أوديسا ودنيبروبتروفسك بسبب خطر وقوع هجوم صاروخي.
فرانس24/ رويترز
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