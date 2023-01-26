الولايات المتحدة: الحكم على مهندس صيني بالسجن ثماني سنوات بعد إدانته بالتجسس الاقتصادي

مجلس الشيوخ الأمريكي، واشنطن، الولايات المتحدة، في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2021.

حكم القضاء الأمريكي الأربعاء بالسجن لثماني سنوات على مهندس صيني أدين في أيلول/سبتمبر بالتجسس الاقتصادي لمصلحة بكين. وكان المهندس المدعو جي تشاوكون قد أوقف عام 2018 لأنه أعطى معلومات حول ثمانية أشخاص أمريكيين مجنسين وأصولهم من الصين أو تايوان، وكان بعضهم متعاونا مع قطاع الدفاع في الولايات المتحدة.

إعلان اقرأ المزيد

تلقى مهندس صيني الأربعاء حكما بالسجن ثمانية أعوام في الولايات المتحدة لتزويده بكين بمعلومات حول خبراء أمريكيين بهدف تجنيدهم.

ووصل جي تشاوكون عام 2013 إلى الأراضي الأمريكية بتأشيرة طالب واتهم بالتعرف على علماء ومهندسين أمريكيين يُحتمل تجنيدهم من جانب جهاز الاستخبارات الصينية.

وأوقف في أيلول/سبتمبر 2018 لأنه أعطى معلومات حول ثمانية أشخاص أمريكيين مجنسين وأصولهم من الصين أو تايوان، وكان بعضهم متعاونا مع قطاع الدفاع في الولايات المتحدة.

وأدين في أيلول/سبتمبر لتصرفه بشكل غير قانوني بصفته عميلا لحكومة أجنبية وبإدلائه بتصريحات مضللة، في ختام محاكمة استغرقت أسبوعين في شيكاغو.

وبحسب وزارة العدل الأمريكية، فإن جي تشاوكون تصرف تحت إشراف شو بانجون وهو عميل صيني للاستخبارات محكوم بالسجن 20 عاما في الولايات المتحدة لإدانته بمحاولة سرقة تقنيات شركات طيران أمريكية وفرنسية.

وأدين هذا العميل في تشرين الثاني/نوفمبر 2021 لسعيه اعتبارا من العام 2013، إلى الحصول على معلومات لصالح الصين بشأن شركات طيران عديدة بينها الأمريكية "جنرال إلكتريك أفييشن" (General Electric Aviation) الرائدة في تصنيع محركات الطائرات في العالم، والفرنسية "سافران" (Safran) التي تعاونت مع الأولى لتطوير محرك.

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك