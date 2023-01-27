القضاء الأمريكي يدين أوزبكي قتل ثمانية أشخاص دهسا في نيويورك عام 2017

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سيف الله سايبوف في صورة تعود إلى الحادي والثلاثين من تشرين الأول/أكتوبر 2017.

أدانت هيئة محلفين فدرالية في ولاية نيويورك الخميس سيف الله سايبوف الذي قتل 8 أشخاص في منطقة مانهاتن عام 2017 بعد مهاجمته عددا من راكبي الدراجات والمشاة. وأدين سايبوف بثمان وعشرين تهمة بينها القتل بهدف الانضمام إلى تنظيم "الدولة الإسلامية" وهي تهم قد يعاقب عليها بالإعدام أو السجن مدى الحياة.

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في محاكمة هي الأولى على المستوى الفدرالي في عهد الرئيس الأمريكي جو بايدن، دانت هيئة محلفين فدرالية في ولاية نيويورك الخميس الأوزبكي سيف الله سايبوف، الذي قتل 8 من راكبي الدراجات والمشاة دهسا في منطقة مانهاتن عام 2017 باسم تنظيم "الدولة الإسلامية".

وأدين سايبوف (34 عاما) بـ 28 تهمة بينها 8 تتعلق بـ"القتل بهدف الانضمام إلى تنظيم (الدولة الإسلامية)"، وهي تهم "يعاقب عليها بالإعدام أو السجن مدى الحياة" حسب المدعي الفدرالي.

وفي يوم عيد الهالوين عام 2017 انطلق سايبوف بشاحنة على طول نهر هدسون جنوبي مانهاتن ودهس عددا من الأشخاص وقتل 8 بينهم 5 أرجنتينيين وبلجيكية.

وأسفر الهجوم عن حصيلة هي الأكثر دموية في نيويورك منذ اعتداءات 11 أيلول/سبتمبر 2001، ووقع بعد أكثر من عام على هجوم نيس جنوبي فرنسا عندما صدم تونسي (31 عاما) بشاحنته حشدا كان يشاهد عرضا للألعاب النارية في 14 تموز/يوليو، مخلفا 86 قتيلا وأكثر من 400 جريح.

وبحسب الادعاء في مانهاتن ستبدأ المناقشات لتحديد الحكم في 6 شباط/فبراير أمام هيئة المحلفين نفسها المؤلفة من 12 شخصا سيتعين عليهم أن يتحدثوا بالإجماع إذا كانوا يريدون إنزال عقوبة الإعدام بسايبوف.

ولم يتحدث المتهم عن الوقائع أثناء المحاكمة التي روى خلالها أقارب الضحايا والمصابين قصتهم المأسوية.

وقال ألكساندر لي، وهو أحد وكلاء النيابة، إن المتهم اختار نيويورك لأنه "كان يعلم أنه سيكون هناك أشخاص كثر في الشوارع"، واصفا سايبوف الذي وصل إلى الولايات المتحدة في 2010 بأنه كان يستعد منذ العام 2016 "ليصبح جنديا في تنظيم (الدولة الإسلامية)" .

لكن ديفيد باتون، أحد محامي سايبوف، ذكر أن الأخير لم يسع للانضمام إلى تنظيم "الدولة الإسلامية" بعد الجرائم التي ارتكبها، بل كان يتوقع أن يموت. وقال إن هذا الرجل المتزوج والأب لـ3 أطفال قد نحا نحو التطرف عبر الإنترنت.

فرانس24/ أ ف ب

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