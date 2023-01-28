السلطات الأسترالية تطلق عملية بحث عن كبسولة مشعة تعود لشركة تعدين مفقودة منذ أسبوعين

بعدما أدركت الشركة المسؤولة عنها أنها مفقودة، أطلقت السلطات في أستراليا عملية بحث بالمناطق المأهولة من ولاية أستراليا الغربية عن كبسولة صغيرة لا يتعدى حجمها 8 سنتيمترات تستخدم في عمليات استخراج المعادن لكنها تحوي مادة السيزيوم 137 المشعة. وفُقدت الكبسولة أثناء نقلها من أحد المناجم وربما تكون سقطت من شاحنة كانت تنقلها إلى أحد مواقع التخزين.

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بدأت السلطات الأسترالية عملية بحث السبت في في المناطق المأهولة بولاية أستراليا الغربية ترمي إلى العثور على كبسولة إشعاعية صغيرة فُقدت أثناء نقلها من أحد المناجم.

وأوضحت هيئة الطوارئ أنّ الكبسولة الفضية التي لا يتعدى حجمها 8 سنتيمترات وتُستخدم في عمليات استخراج المعادن، مفقودة منذ منتصف كانون الثاني/يناير.

وتحوي الكبسولة مادة مشعة وهي سيزيوم 137، على ما أوضحت وزارة الصحة في أستراليا الغربية. ويُرجّح أن تكون الكبسولة سقطت من شاحنة كانت تنقلها إلى أحد مواقع التخزين. وحذرت السلطات الصحية من أنّ أي تعامل مع الكبسولة قد يتسبب بحروق أو إصابات.

وأشارت هيئة الطوارئ إلى أنّ الكبسولة فُقدت بين منطقة نيومان النائية وضواحي بيرث الشمالية، ضمن مسافة تبلغ حوالى 1400 كيلومتر. قال مدير الخدمات الطبية في أستراليا الغربية الدكتور أندرو روبرتسون إنّ "القلق يتعلّق باحتمال أن يلتقطها أحد دون أن يدرك كيفية التعامل معها".

وذكر ناطق باسم هيئة الإنقاذ أنّ عمليات البحث عن الكبسولة تجري تحديداً في المناطق المأهولة، موضحاً أنّ ذلك قد يستغرق أسابيع. وأضاف أنّ السلطات أُبلغت الأربعاء بفقدان الكبسولة بعدما أدركت الشركة المسؤولة عنها أنها مفقودة.

فرانس24/أ ف ب

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