الولايات المتحدة: شرطة ممفيس تقرر تفكيك وحدة خاصة بعد وفاة أمريكي أسود تعرض للضرب على يد أفرادها

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أعلنت شرطة ممفيس بالولايات المتحدة مساء السبت، عن تفكيك وحدة خاصة ينتمي إليها خمسة أفراد سود اتُهموا بتوجيه ضرب مبرح تسبب بوفاة أمريكي أسود عمره 29 عاما.

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أعلنت إدارة الشرطة في مدينة ممفيس، بولاية تينيسي الأمريكية، تفكيك وحدة خاصة تدعى "سكوربيون" وينتمي إليها خمسة أفراد شرطة اتُهموا بتوجيه ضرب مبرح أفضى إلى موت الأمريكي الأسود تاير نيكولز (29 عاما).

وذكرت الإدارة في بيان أنها أوقفت نشاط الوحدة بعد أن تحدث قائد الشرطة مع أفراد في عائلة نيكولز وقيادات محلية ومسؤولين آخرين.

صرخ مرارا قائلا "أمي"

أظهرت مقاطع فيديو التقطتها كاميرات تابعة للشرطة وكاميرا مثبتة على أحد أبراج المرافق، أن نيكولز صرخ مرارا قائلا "أمي" بينما انهال عليه رجال الشرطة بالركل واللكم والضرب بهراوة في السابع من يناير/كانون الثاني، بعدما أوقفوه بسبب مخالفة مرورية.

وتوفي نيكولز في المستشفى بعد ذلك بثلاثة أيام، متأثرا بجراحه. ووجهت اتهامات لأفراد الشرطة الضالعين في الواقعة، وكلهم من السود، بالقتل والهجوم والخطف وغيرها. وجرى فصلهم جميعا من إدارة الشرطة.

وعبرت أسرة نيكولز ومسؤولون عن غضبهم وحزنهم، لكنهم حثوا المحتجين على التزام السلمية. واستجابت المظاهرات إلى هذه الدعوة إلى حد بعيد يوم الجمعة، وخرجت احتجاجات متفرقة في ممفيس، حيث أغلق المتظاهرون طريقا سريعا لفترة وجيزة.

فرانس24/أ ف ب

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