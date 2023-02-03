الولايات المتحدة تعلن تعقب منطاد تجسس صيني فوق أراضيها وتدرس الخيارات العسكرية

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صرح مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية الخميس أن الولايات المتحدة تتعقب منطادا صينيا للتجسس يحلق فوق أراضيها حاليا على ارتفاع أعلى بكثير من حركة الملاحة التجارية. وقال المسؤول إن القصد من هذا المنطاد هو المراقبة ومساره الحالي يقوده فوق عدد من المواقع الحساسة حيث توجد قواعد جوية حساسة وصواريخ استراتيجية في شمال غرب الولايات المتحدة لكنه لا يشكل تهديدا استخباريا خطيرا.

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أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية الخميس أنها تتعقب منطاد تجسس صيني يحلق عاليا فوق الولايات المتحدة.

وبناء على طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن، بحث وزير الدفاع لويد أوستن وكبار المسؤولين العسكريين في إسقاط المنطاد، لكنهم قرروا في نهاية المطاف أن ذلك قد يعرض الكثير من الأشخاص على الأرض للخطر، حسبما صرح مسؤول دفاعي كبير للصحافيين.

وقال مسؤول في وزارة الدفاع إن المنطاد حلق فوق شمال غرب الولايات المتحدة حيث توجد قواعد جوية حساسة وصواريخ استراتيجية في ملاجئ تحت الأرض.

وأضاف المسؤول الذي اشترط عدم كشف هويته "من الواضح أن القصد من هذا المنطاد هو المراقبة، ومساره الحالي يقوده فوق عدد من المواقع الحساسة".

لكن البنتاغون لا يعتقد أنه يشكل تهديدا استخباريا خطيرا. وقال المسؤول "نحن نقدر أن هذا المنطاد له قيمة مضافة محدودة من منظور جمع المعلومات الاستخبارية".

وأشار المسؤول إلى أن المنطاد دخل المجال الجوي الأمريكي "قبل يومين"، مضيفا أن الاستخبارات الأمريكية كانت تتعقبه قبل ذلك بفترة طويلة.

وبعد أن سأل بايدن عن الخيارات المتاحة للتعامل معه، أجرى أوستن الذي كان في الفيليبين، مناقشات الأربعاء مع كبار مسؤولي البنتاغون. وقد أُرسلت طائرات مقاتلة لتفحص المنطاد أثناء وجوده فوق مونتانا خلال إجراء المناقشات.

وقال المسؤول إن قرار البنتاغون كان "عدم اتخاذ إجراء عملي بسبب الخطر على سلامة الأشخاص على الأرض وأمنهم، من جراء أي حطام محتمل".

وأضاف أن المنطاد كان يحلق على ارتفاع عال بما يكفي لعدم تهديد الطيران التجاري.

وأرسلت الصين مناطيد للمراقبة فوق الولايات المتحدة في الماضي.

وشدد المسؤول على "أننا نتخذ خطوات ضد جمع الاستخبارات الأجنبية معلومات حساسة".

فرانس24/ أ ف ب

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